La Plataforma 6F critica no ser incluida en las reuniones con el ministerio y el campo se prepara para una gran tractorada en Madrid

La Plataforma 6F, movimiento surgido en redes sociales y responsable de gran parte de las movilizaciones de agricultores durante las dos últimas semanas, ha criticado que el Ministerio de Agricultura se haya reunido esta semana con las organizaciones agrícolas (Asaja, COAG y UPA), pero no con "quién inició las movilizaciones". Asimismo, el colectivo 6F ha reconocido el "desgaste" que sufren sus reivindicaciones, aunque han declarado que sus protestas no van a parar, confirmado así nuevas manifestaciones para esta semana. Entre ellas, la Plataforma 6F se unirá a la gran tractorada que se prepara para este miércoles en Madrid frente al Ministerio de Agricultura. A ella acudirán cerca de 500 tractores y 100 autobuses de distintas comunidades autónomas.

Así lo ha expresado este lunes en una rueda de prensa Xaime da Pena, portavoz de la organización, quien ha asegurado que, aunque el balance de estas dos últimas semanas es "positivo" porque muchos agricultores han salido a la calle y se ha conseguido tener reuniones con el ministerio, el Gobierno "ha dejado de lado" a los agricultores al no incluirles a ellos en las negociaciones. Según el portavoz, el ministerio quiere tener "a su vera" a las asociaciones reuniéndose solo con ellas, por lo que se ha mostrado negativo en que se consigan cambios reales para el mundo del campo: "Yo creo que van a dar ayudas y subvenciones, y dentro de cuatro años volveremos a lo mismo".

Sobre estos encuentros, Da Pena ha criticado precisamente el paquete de 18 medidas que el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó a las asociaciones agrícolas el pasado jueves. Estas incluían desde la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para reforzar la ley de cadena alimentaria, hasta incentivos para fomentar la incorporación de jóvenes en el sector o la contratación de seguros agrarios. Unas medidas que fueron rechazadas por las asociaciones, quienes las consideraron "insuficientes" y llamaron por ello a seguir con las movilizaciones.

"Todas esa promesas se tienen que materializar, no que se queden en un compromiso. Al final Planas ha acabado diciendo que dependen de Europa y que, por tanto, ese compromiso no depende de él, ¿cómo se puede puede comprometer alguien a algo si no depende de él?", ha aseverado Da Pena.

El portavoz ha reconocido asimismo el "desgaste" que han ido sufriendo las acciones de la Plataforma ya que, hay agricultores que "no se ven cómodos" organizando manifestaciones a partir de esta Plataforma. "Eso lo ha conseguido a lo mejor las esferas políticas o la propia esfera de los medios de comunicación", ha señalado, reconociendo que hay trabajadores del campo que se han visto descontentos, "cerca de un 20%" y que prefieren ser representados ahora con otra organización.

La Plataforma se ha ido "politizando"

Entre los motivos por los que algunos agricultores se han mostrado insatisfechos, ha reconocido que la Plataforma se ha ido "politizando", lo que ha motivado que Da Pena anuncie también su renuncia como portavoz, aunque ha indicado que seguirá brindando apoyo como asesor jurídico. "No es por logística interna, sino por agentes externos", ha sostenido.

Pese a ello, el portavoz ha reincido en que el balance de estas dos semanas de protestas a cargo de la Plataforma ha sido un "rotundo "éxito". "Algo que aparece de las redes sociales y de tener en contra a las propias asociaciones y a los propios sindicatos... la Plataforma tiene mucho poder para movilizar. El otro día hubo una reunión con Luis Planas y lo que hay que pensar es que lo que ha hecho que se escuche al campo fueron las movilizaciones y las tractoradas, y eso lo ha hecho la Plataforma 6F", ha declarado.

Más movilizaciones el 21 de febrero

A pesar del desgaste, el portavoz también ha confirmado que, por el momento, seguirán organizando muchas más protestas. Tal y como ha detallado, la Plataforma tiene previsto para esta semana una movilización este martes en la cornisa cantábrica, otra el miércoles en la ciudad de Málaga y más protestas para este jueves en Aragón, Cádiz y, especialmente, en el puerto de Valencia, donde Da Pena ha asegurado que la manifestación será "muy significante".

De la misma forma, 6F participará en las protestas de Madrid del 26 de febrero convocadas por las organizaciones COAG, Asaja y UPA, así como en la gran tractorada que se está preparando para este miércoles 21 de febrero, también en Madrid frente a la sede del Ministerio de Agricultura. A ella están previstos que acudan cerca de 500 tractores y 100 autobuses con trabajadores del campo procedentes de todas las comunidades autónomas.

Esta manifestación, organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, puede tener incluso una cifra aún mayor de asistencia, según lo declarado este lunes por el portavoz de esta organización, Luis Cortés. Hasta seis columnas de tractores entrarán en la capital desde diferentes radiales y se darán cita a las 10.30 en la Plaza de la Independencia, para continuar en bloque hasta Atocha.

Según Cortés, esta nueva protesta se produce tras el "engaño" que, según esta asociación, son las 18 medidas anunciadas por Luis Planas, ya que "ninguna de esas propuestas va a arreglar ninguno de los problemas". Por ello, Cortés ha reclamado el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria que permita la definición y el cálculo de los costes de producción, así como un real decreto ómnibus que recoja sus necesidades, incluida la modificación de la Política Agraria Común (PAC), ya que los objetivos europeos "se pueden cumplir con medidas menos absurdas".