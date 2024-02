Alfonso Rueda, un presidente "cercano" a los gallegos que logró mantener la 'herencia' de Feijóo

Cuando a Alfonso Rueda le ofrecieron ser presidente de Galicia en 2022 cumplía los mismos años de experiencia en la Xunta que Alberto Núñez Feijóo. El que había sido el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta desde 2009, en definitiva, la mano derecha del gran barón popular, pasó a regir el feudo sin pasar por las urnas. Consciente de su bajo perfil, hizo el ejercicio de peinarse el territorio, de ir de buzón en buzón, de aldea en aldea.

En sus dos años como presidente de la Xunta, cree haber logrado que los gallegos valoren su "cercanía". También su buena gestión, por lo que se presentaba por primera vez a las elecciones bajo la premisa de la continuidad, entonando la versión tuneada de 'Xuntos' con la que Manuel Fraga hizo campaña. Y así es como un presidente a pie de calle se enfrentó el próximo 18 de febrero a las elecciones en las que se jugaba su futuro y el de su antecesor y líder del PP.

Rueda nació en 1968 en Pontevedra. Su padre, el político popular José Antonio Rueda, le recomendó alejarse de un mundo del que él mismo había salido desengañado. Pero Rueda, como los protagonistas de la serie Succession con la que se entretiene estos días, quiso seguir la senda de su padre. Su aviso bastó para que le picara la curiosidad. Sin embargo, le hizo caso en terminar su carrera. No solo se formó en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela sino que, además, opositó a secretario municipal. Y aprobó. Por aquel entonces, a los 22 años, se afilió al PP, pero no fue "militante activo" hasta que tuvo la "vida resuelta", como le aconsejó su padre. A partir de entonces se lanzó a su carrera política. Dice que no se ha arrepentido ni un solo día de aquella decisión.

Fue secretario de los ayuntamientos de Cervantes, A Cañiza y Cambados, y secretario interventor de la Mancomunidad de A Paradanta. Después pasó a ser jefe del gabinete de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales hasta que en 2000 fue nombrado director general de Administración Local de la Xunta de Galicia, cargo que ocupó hasta que, en 2006, resultó elegido secretario general del Partido Popular de Galicia, tal y como consta en su perfil. En 2009 fue elegido diputado del Parlamento gallego y ese mismo año fue nombrado consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia con la primera mayoría absoluta de Feijóo. Aquella noche electoral fue su mejor recuerdo en su carrera política.

Y así se mantuvo hasta que su partido sufrió la mayor crisis interna. La guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado caló de lleno en Galicia. El barón de las cuatro mayorías absolutas estaba llamado a coger las riendas de la dirección nacional. En consecuencia, Alberto Núñez Feijóo dejó los mandos de su amada Galicia en manos de Rueda. Como político mantiene una trayectoria inmaculada, ya que no le rodean polémicas en torno a su figura. Su mayor escollo era, precisamente, su anonimato. Como presidente se ha caracterizado por su espontaneidad y su sensatez. Quienes trabajan con él también destacan su naturalidad, la misma con la que ahora no ocultaba en campaña la presión a la que se enfrentaba.

Una vez ha pasado la prueba de este próximo, el popular se retirará unos días para hacerse por decimoquinta vez el Camino de Santiago. No será corriendo, como hace cuatro días a la semana, sino rodando, como rezaba su campaña 'Galicia, Rueda'. Cogerá la bici desde Lisboa hasta Fisterra, y si tras revalidar la Xunta, con última parada en San Caetano.