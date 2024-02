El PP gana las elecciones en Galicia con mayoría absoluta, el PSOE se hunde y el BNG se afianza como líder de la oposición

El PP mantendrá el gobierno de la Xunta de Galicia otros cuatro años pese al impulso de última hora de una izquierda en la que el BNG se consolida como fuerza mayoritaria, muy por delante de un PSdeG-PSOE que se hunde hasta su peor resultado histórico. Con el 92% del voto escrutado, los populares conseguirían 40 escaños, dos menos que en 2020 pero aún dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, lo que les permitirá seguir gobernando en solitario. El BNG, por su parte, sube de los 19 diputados de hace cuatro años hasta 25, y lo hace a costa de unos socialistas que se hunden hasta las 9 actas, cinco menos que en 2020.

Con este resultado, el PP supera su primer examen con las urnas en Galicia tras el salto a la política nacional de quien fue presidente de la Xunta entre 2009 y 2022, Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular, Alfonso Rueda, no logra igualar los resultados de su predecesor, pero consigue mantener con cierta holgura la mayoría absoluta que los populares disfrutan desde hace 15 años. Y para gobernar no necesitará el solitario escaño conseguido por la formación local Democracia Ourensana, que entraría por primera vez en el Parlamento de Galicia impulsada por su líder, el alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome.

La izquierda, que en la última semana de campaña había visto cómo sus esperanzas de desbancar al PP de la Xunta habían crecido, finalmente no ha cumplido sus objetivos, aunque dentro del bloque progresista la lectura de los resultados es muy desigual. Las buenas noticias fueron para el BNG, que con su 31% largo de los votos obtiene su mejor resultado de siempre, ya que la candidatura de Ana Pontón supera con creces el 25,1% que consiguió el histórico Xosé Manuel Beiras en 1997. En el PSdeG-PSOE ocurrió lo contrario: los 9 diputados de José Ramón González Besteiro son el peor resultado socialista desde la instauración de la autonomía gallega.

Los malos números del PSOE, no obstante, no son nada en comparación con el batacazo de las dos fuerzas no nacionalistas a su izquierda: Sumar y Podemos. Hace cuatro años, ese espacio ya se quedó sin representación en el Parlamento de Galicia, y este domingo ha ocurrido lo mismo: la candidatura liderada por Marta Lois —con la que se volcó en campaña la líder de la coalición, Yolanda Díaz— no logra rascar escaños ni por A Coruña ni por Pontevedra, sus dos principales objetivos, mientras Podemos cumple las paupérrimas expectativas de los sondeos y queda incluso por detrás del partido animalista Pacma.

El batacazo de Sumar es tal que la candidatura de Marta Lois no consigue siquiera quedar por delante de Vox, una fuerza a la que ninguna encuesta daba escaño pero que logra un 2,2% de los sufragios, por el 1,8% de Sumar. En 2020, Galicia en Común (la marca con la que se presentó entonces la alianza de Podemos, IU y Anova) también se quedó fuera del Parlamento de Galicia, pero con un 3,9% de los votos prácticamente duplicó el porcentaje que lograron conjuntamente este domingo Sumar y los morados.

Más información en breve.