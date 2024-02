Sanz abre 125 expedientes contra veladores ilegales en sus primeros seis meses como alcalde

Pasear por Sevilla, especialmente, por el casco histórico, se ha convertido en toda una odisea con la proliferación de veladores, una situación que se ha acuciado en los últimos años generando un problema de convivencia entre los hosteleros y los vecinos, aquejados estos últimos del ruido y la dificultad que generan para el tránsito peatonal, de carritos y de sillas de ruedas, debido a que este exceso de mesas y sillas ocupan gran parte de la calzada y no siempre de manera legal. Una problemática a la que el Ayuntamiento quiere poner fin con la nueva ordenanza de veladores que endurecerá las sanciones y que contempla, incluso, la retirada de licencia.

A la espera de que se apruebe la nueva norma, que el Consistorio confía en que sea este mes tras el periodo de audiencia pública, el alcalde, José Luis Sanz, continúa vigilante con los establecimientos incumplidores intensificando el control. De hecho, desde que formó Gobierno en junio del año pasado, no ha habido ni una sola semana de 2023 en la que no se haya abierto expediente a algún establecimiento hostelero por no respetar la licencia municipal otorgada o por carecer de ella, una tendencia que se está manteniendo en 2024, donde se ha actuado contra numerosos veladores y puesto multas incluso a hoteles y establecimientos de renombre.

No así su antecesor en el cargo que, a tenor de los datos, fue más laxo a la hora de aplicar la normativa vigente. Y es que en el periodo comprendido entre el 19 de julio (cuando se celebró la primera Comisión Ejecutiva de Urbanismo tras las elecciones municipales de mayo) y el 29 de diciembre de 2023, se incoaron 125 expedientes, frente a los 68 que se registraron en el mismo periodo del año anterior durante el mandato socialista de Antonio Muñoz, es decir, casi el doble. Las actuaciones ejecutadas por el PP afectaron a 119 establecimientos hosteleros, toda vez que a varios de ellos se les abrió más de un expediente en el transcurso del periodo analizado.

Según los datos consultados por 20Minutos, la zona en la que se concentraron más bares o restaurantes con veladores ilegales el año pasado fue el Casco Antiguo, con más de sesenta negocios intervenidos (tres de ellos hasta en dos ocasiones), ubicados la mayoría en el entorno de la Plaza Nueva, la Encarnación, Santa Cruz, la Alameda o la Alfalfa. Le siguen las zonas de Triana, con casi una veintena; el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, con 13 establecimientos sancionados; Los Remedios, con seis; Norte, Macarena y Nervión, con cuatro en cada distrito; Sur-Bellavista-La Palmera y San Pablo-Santa Justa, con tres cada uno; y Cerro-Amate, con solo un establecimiento sancionado.

De los expedientes abiertos, a más de 60 locales se les ordenó la retirada de mesas y sillas por exceder la licencia concedida, mientras que una treintena carecía directamente de permiso para instalar veladores. Además, Urbanismo impuso multas, casi todas de 600 euros, a 27 establecimientos.

Para 15 de ellos era la primera sanción económica, pero el resto eran reincidentes: para ocho locales fue la segunda multa; la tercera para dos; y la cuarta sanción para otros dos negocios. A algunos establecimientos se les impusieron sanciones económicas por los mismos conceptos, pero los expedientes no detallan la cuantía. Además, del total, a tres locales se les ordenó la retirada del toldo a dos aguas por no ajustarse a la licencia de veladores concedida.

">

El propio alcalde se ha mostrado partidario en varias ocasiones de reducir el número de veladores en zonas saturadas, de aumentar las sanciones a los reincidentes y de tener "especial cuidado" con el patrimonio. De hecho, la nueva ordenanza que se está tramitando contempla que el Consistorio podrá revocar una licencia, en caso de que la tuviera, cuando se impongan dos o más multas graves a un establecimiento, así como no conceder la autorización para los siguientes periodos. Las sanciones oscilarán entre los 600 euros y 120.000 y en casos de faltas graves y reiteradas se podrá comunicar a la Fiscalía de Medio Ambiente para que actúe en consecuencia.

Con la nueva norma no se concederán licencias de veladores adosados a las fachadas de edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o protegidos; y prohibirá los toldos aislados de la terraza en el conjunto histórico de Sevilla. Precisamente, el pasado 21 de noviembre el Ayuntamiento actuó contra los veladores ilegales en tres bares de la Plaza de los Terceros, en el entorno de la Iglesia de Santa Catalina, declarada BIC.

Veladores en la Avenida de la Constitución de Sevilla B.R.

Los hosteleros reclaman agilidad en las licencias

El presidente de la asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, considera que el velador "no debe de ser concebido exclusivamente como una fuente de ingresos económicos", sino como un elemento que "da respuesta a la demanda de la ciudadanía sevillana que tiene en su tradición el consumo de comidas y bebidas en el exterior" y confía en que la nueva normativa "agilice" los procesos para la concesión de terrazas, que según asegura, en algunos casos, "siguen sin respuestas tras dos años de ser presentadas."

En este sentido, la ordenanza ampliará la vigencia de la licencia de veladores hasta tres años; mantendrá las terrazas-covid, a diferencia de en Madrid donde están prohibidas desde el 1 de enero; y permitirá instalar veladores en establecimientos con o sin música, así como en heladerías y hoteles. La norma también dejará consumir de pie en la calle en bares singulares que carecen de mesas por falta de espacio, previa autorización específica y ampliará el horario de apertura de la hostelería en general hasta la 1.00 de la madrugada durante el año y hasta las 2.00 horas en Navidad, Semana Santa y Feria, viernes, festivos y vísperas de festivo.

Una tarima instalada en un bar de Triana para ampliar el espacio de veladores durante la pandemia Rocío Ruz/Europa Press

Los vecinos, en contra

Por su parte, los residentes del centro no tienen tan claras las bondades de la ordenanza que se está tramitando y unas 12 asociaciones del Casco Antiguo, que han sido invitadas a la Comisión de Veladores, consideran que el borrador "no ha sido consensuado con los vecinos". Una de sus portavoces es Lola Dávila (presidenta de la asociación Estación de Córdoba y de la plataforma con Derecho al Descanso) ha explicado a este medio que están "en contra", esencialmente, de la ampliación del horario en general propuesta; de la concesión de veladores a "salas de fiestas" y de la "irrisoria" sanción mínima que "se debe endurecer".

Así como de la ampliación a tres años de la renovación de licencias; de mantener las terrazas-covid sobre plazas de aparcamiento, que precisamente "escasean" en el centro y de la permisividad de poder beber en la calle en los bares singulares, que además entra en conflicto con la ley, que "prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública". Dávila sí reconoce que está habiendo más endurecimiento en las inspecciones, pero señala que si la ordenanza es más permisiva con el horario y "permite una hora más" de apertura, con el "ruido" que generan, va en detrimento del "derecho al descanso" que defienden.

A ello añade que el propio alcalde les ha reconocido en la Comisión de Veladores que "no tenía inspectores o suficientes policías para el control de todos los locales" por lo que Dávila insta a la autoridad competente a dar a conocer cómo se a va proceder en la aplicación de la norma, ya que "se sacan ordenanzas, pero después hay que hacerlas cumplir", concluye.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Barrio Santa Cruz, María José del Rey, que forma parte de las entidades que han presentado las mencionadas alegaciones, confía que Urbanismo, con quien se reunirán próximamente, las admita en la nueva ordenanza al tiempo en que espera que la Federación de Asociaciones Vecinales les muestre su "apoyo" a las citadas reivindicaciones.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, insiste en que el borrador está "muy trabajado" y persigue "al máximo recoger todas las sensibilidades de la ciudad" -desde los vecinos hasta el sector hosteleros- y reconoce no entender las quejas de las asociaciones que han estado representadas en la mesa, como parte afectada a fin de lograr el máximo consenso para adaptar la ordenanza a la normativa autonómica y para responder a los problemas de accesibilidad y convivencia de los últimos años.

No obstante, el documento no está cerrado definitivamente. Tras el plazo de audiencia pública deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno local para finalmente aprobarse en Pleno, un trámite para el que el Gobierno municipal requerirá del apoyo de alguno de los grupos de políticos de la oposición, toda vez que cuenta con mayoría simple de 14 concejales. Una vez que entre en vigor, los establecimientos tendrán un periodo para adaptarse a la nueva norma.

Veladores en la Avenida Reyes Católicos B.R.

Vigilantes con la hotelería, también en seguridad

Los hosteleros también tendrán, entre otras obligaciones, que montar y desmontar las terrazas diariamente sin molestar ni arrastrar el mobiliario; y deberán mantenerlas en condiciones estéticas adecuadas, especialmente en el centro de la ciudad.

Y, más allá de la ordenanza, el Ayuntamiento, como viene haciendo en los últimos meses, también estará vigilante con la hostelería en otros aspectos, sobre todo en lo que respecta a las medidas de seguridad, en cuestiones como las vías de evacuación, la salidas de emergencia y los sistemas de protección contra incendios o el límite de aforo.

Precisamente, a final del año pasado se incrementaron las inspecciones en los locales por estos motivos, con 160 inspecciones realizadas y 21 establecimientos precintados a 29 de diciembre, entre ellos, uno de los locales de moda, el restaurante-discoteca Maquiavelo, en el Paseo de las Delicias, por exceder el límite aforo permitido. También se actuó contra otros locales, como Maruja Melón, en el Paseo Colón, y previamente, en una conocida sala de fiestas en La Encarnación, que desalojó y precintó, por incumplir "gravemente" las medidas de seguridad.