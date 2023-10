Alfonso Maceda: "Los veladores son espacios que demanda el ciudadano, son necesarios, pero con unas normas"

A punto de cumplir un año al frente la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, su presidente, Alfonso Maceda, hace un balance positivo de los primeros meses de mandato, tanto por la "buena acogida" que ha tenido la nueva junta directiva desde el Gobierno local, como por parte de los colectivos vecinales y asociados, que suman cerca de 800 empresarios. En una entrevista a 20minutos, Maceda ha repasado la situación del sector en la capital hispalense, las última polémicas y los asuntos de mayor actualidad, como es la nueva ordenanza de veladores que el Ayuntamiento prevé aprobar en febrero.

Quedan poco menos de tres meses para cumplir su primer año de mandato. ¿Qué balance hace al frente de la asociación?Positivo, nos han acogido muy bien tanto las asociaciones vecinales como el Gobierno municipal y espero que los asociados también. Hay muchísimo trabajo. Muchas cosas por hacer.

Tras los años duros de pandemia, ¿en qué momento se encuentra ahora el sector de la hostelería en Sevilla?En el casco antiguo las ventas se han superado, pero también los gastos se han disparado, como el consumo de energía eléctrica. Lo que ha subido en una empresa de hostelería es una barbaridad. El aceite, la carne, la fruta, el pescado... Todo ha subido y eso nos merma a la hora de los beneficios.

¿Cuáles son las principales dificultades que tienen que afrontar?Se están conteniendo los precios lo máximo posible, pero en un futuro no muy lejano habrá también que subir precios en consonancia con el aumento de gastos.

¿Será un acuerdo al que lleguen todos los hosteleros?Cada empresa tiene su circunstancia. No es lo mismo un barecito familiar en el que trabaja un matrimonio que una empresa que tiene cien empleados. No es comparable.

¿Tienen dificultad para encontrar profesionales cualificados?El problema persiste y no creo que sea un problema [exclusivo] de la hostelería, sino que es general. Estamos en contacto con diferentes asociaciones que engloba la Confederación de Empresarios de Sevilla y todos tienen el mismo problema. Ya sea en la rama del metal, la construcción, agencias de viajes, polígonos, transporte de mercancías, de viajeros... No encuentran personal para el trabajo que tienen.

¿Cómo están afrontando este problema?Pensamos que la Confederación Empresarial Española está en ello. Hay que hacer un análisis profundo de por qué nos está pasando esto. Quizás desde la pandemia estamos más orientados a disfrutar de algunas cosas de la vida y antes teníamos ese trabajo más disciplinario. No lo sé, no es cuestión de cuantía en los sueldos, porque hay quien ofrece salarios muy altos y, sin embargo, no es capaz de ocupar los puestos. Ya no es una cuestión de dinero, sino, más bien, un cambio de mentalidad.

El Ayuntamiento prevé una nueva ordenanza de veladores para febrero. ¿Cuáles son los puntos clave que el sector considera que deben contemplarse en la norma?Uno de los puntos claves es la agilidad en la concesión de las licencias, para que no estemos tanto tiempo esperando esa licencia de veladores, que en muchos casos obliga al empresario a arriesgarse a sanciones porque no tiene la definitiva. Además, hay un montón de aspectos que estamos tratando. Se va a crear una comisión de veladores con vecinos y con la parte afectada. Esperemos que salga una ordenanza mejor que la que tenemos ahora.

¿Cree que sobran veladores en Sevilla?Los veladores son un espacio que demanda el ciudadano. Es verdad que nadie los quiere al lado de su casa. Pero sí hay que dar unas pautas y unas normas para que existan esos veladores, que en unas zonas pueden ser más llevaderos que en otras. En calles estrechas es muy complicado dar terrazas grandes, pero sí consideramos que es necesario, y más ahora, que a raíz de la pandemia los establecimientos están cerrando mucho más temprano de lo que lo hacían. Aunque el horario en fin de semana es hasta las dos de la madrugada, encontrar un restaurante abierto más allá de las 00.00 de la noche es complicado.

¿Cómo se logra entonces el equilibrio entre vecinos y hosteleros?Las sanciones son las que hacen que los incumplidores dejen de hacer las cosas, igual que ya a nadie se le ocurre ir sin casco en la moto. Antiguamente, hasta que no le ponían a uno veinte multas, no se ponía el casco. Al final en esto pasará lo mismo, se incrementarán las sanciones y entonces más de uno se lo pensará antes de pasarse de veladores.

¿Considera que hay muchos negocios que incumplen la normativa vigente?No podemos estar con la gente que incumple, no podemos defender eso porque sería defender la ilegalidad, pero sí te digo que hay empresarios que deberían tener esa licencia y si no la tienen es porque burocráticamente no se le ha podido dar. Así que no es un problema del propio hostelero que la ha solicitado en tiempo y forma, sino que no le llega. Estamos en ello también con el Ayuntamiento para resolver ese tema.

¿Cuánto está tardando aproximadamente el proceso de concesión desde que se pide hasta que se concede la licencia?Hay quien lleva dos años esperando. Algunos se arriesgan porque tienen que mantener el negocio y pasa lo que pasa. Otra cuestión es la de aquellos que, teniendo licencia, ponen más veladores de lo permitido. Ahí estamos hablando de otra película.

El Ayuntamiento ha dicho que está estudiando mantener los veladores que se instalaron sobre tarimas de aparcamiento. ¿Qué opina al respecto?Esperamos que se incorporen a la ordenanza con muchas limitaciones, no vayamos a inundar de tarimas toda Sevilla. Pero sobre las que están ya instaladas, tienen una cantidad de denuncias muy pequeñas, despejan la vía para el peatón y delimitan muy bien la zona para los veladores, por lo que vemos todo bueno, no vemos nada malo en esto.

También hay críticas por el modelo de hostelería que se está implantando en el centro, demasiado orientado al turista ¿Qué tiene que decir sobre esto?Los bares y restaurantes no son una ONG, son empresas privadas que se abren para ganarse la vida. Los empresarios, dependiendo de la zona en la que estén, buscan su rentabilidad. Si el turista, con un poder adquisitivo más fuerte, puede pagar algunos servicios de mayor calidad, [los hosteleros] se adaptan a ese cliente. En los barrios, como no llega el turista, los servicios y los precios son distintos al centro. Pero esto ocurre no solamente en los bares, también en apartamentos turísticos, comercios, tiendas, franquicias... Soy un defensor del establecimiento tradicional, pero las circunstancias muchas veces mandan.

¿Cree que el exceso de turismo está poniendo en peligro esos negocios tradicionales.Creo que no, los negocios tradicionales muchas veces son vocacionales y dependen de la persona que esté en ese momento allí. Si vienen de herencia, muchas veces son en propiedad y otras veces son alquileres a los que le suben muchísimo el precio, depende cada negocio. No creo que el turismo sea la única razón.

¿Está de acuerdo con la futura ordenanza de bares singulares, que solo beneficiará a unos negocios y no a la mayoría?No sabemos nada. Si el Ayuntamiento encuentra un encaje legal que no afecte a otros establecimientos... Pero no tenemos ninguna propuesta sobre la mesa y hasta que no la veamos es difícil de dar una opinión.

Sobre el nuevo mapa de ruidos, ¿Cuándo cree que estará y qué espera de él?Estamos en ello, estamos negociando porque los plazos son largos, todavía no se está midiendo y estamos pidiendo algún tipo de norma para que [el actual mapa de ruidos] no se aplique estrictamente en los negocios de hostelería en las zonas saturadas. Esto lleva ya muchísimos años y tenemos que arreglarlo ya, no podemos esperar otra vez tres años a que se resuelva. No es una norma de rango superior, es algo que el Ayuntamiento puede regular.

¿Y en Semana Santa, ley seca, sí o no?No, tenemos el compromiso de este Gobierno de que eso es una barbaridad y que en ningún caso somos responsables ni de la botellona, ni de las carreritas ni de nada parecido. Eso va a cambiar radicalmente.

En Feria, ¿modelo largo o corto?Como hosteleros, somos partidarios del corto. Primero por los propios profesionales que llevan las casetas, que tienen problemas para encontrar una plantilla durante casi diez días, es súper complicado. Y por otro lado, los bares que están cerca de la Feria sí se benefician, pero en el resto de Sevilla, durante dos fines de semana las ventas son nulas. Como gremio nos viene mejor la corta.

Tras el balance que han hecho recientemente del Puente del Pilar, con un crecimiento de solo el 3%, ¿qué previsiones tienen de cara a diciembre y Navidad?Si el tiempo acompaña, evidentemente las ventas son buenas.

Pero hemos hablado con los asociados y todos se quejan de que, aunque la venta sea buena, no tiene nada que ver con el beneficio que tenías hace año y medio.