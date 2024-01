Puente promete 101 trenes a Rodalíes para que no se sientan "agraviados" por renovar la flota de Cercanías Madrid con 203

La red de Cercanías de Madrid incorporará en los próximos años 203 nuevos trenes para la renovación total que ha prometido el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la red de Rodalíes de Cataluña recibirá 101 nuevos convoyes, según ha detallado este miércoles en el Congreso, en un intento de disipar los "agravios" que ha constatado en la intervención de diputados de Extremadura, Galicia, Cataluña o Aragón, que independientemente del partido político del que forman parte han coincidido en considerar a su propio territorio como el peor tratado por el Gobierno en materia de infraestructuras.

"Este es un país con muy buenas infraestructuras pero con un profundo sentimiento de agravio, que siempre es propio. Siempre que se habla en nombre de un territorio, una comunidad o un pueblo, uno es agraviado, nadie se reconoce como privilegiado. Es un problema, porque alguien tiene que estar equivocado", ha dicho Puente, antes de detallar cómo se repartirán los más 383 trenes de Cercanías que empezarán a llegar en marzo y de forma más fluida, a partir de finales de este año, y que forman parte de la compra de casi 500 convoyes que anunció Puente hace unas semanas.

En concreto se ha referido al portavoz de Junts, Isidre Gavin, "instalado también en la lista de agraviados", ha dicho Puente, para explicar que de los 383 nuevos trenes de Cercanías, 101 irán a Cataluña. A la red de Cercanías de Madrid irán 203, ha añadido, y ha indicado que esta mayor cantidad se debe a que la red madrileña está en peor condiciones que la catalana.

"Las necesidades no son las mismas. Cataluña tiene una red de Cercanías más desarrollada que la de Madrid, que está peor dotada que la de Cataluña", ha dicho el ministro de Transportes, que en la primera semana de febrero empezará a negociar la "cesión" de Rodalíes a la Generalitat de Cataluña.

"101 trenes nuevos y 1.000 millones de inversión van a trenes en Rodalíes", ha respondido a Gavin, que antes le había preguntado por el reparto, si se va a renovar toda la flota de Madrid. "A mí no me salen las cuentas, si se renuevan todos los trenes de la flota de Madrid, entonces, ¿el resto no va a poder renovar su flota?", le ha preguntado el diputado, con la advertencia de que "nuestros votos nos apoyarán a un Gobierno que continúe de esta manera".

"¿Dónde van a llegar los nuevos? A todos los rincones de la geografía nacional. No solo a Madrid, 203 trenes porque tiene la red más deteriorada. Se van a incorporar a Euskadi, a Asturias, Cataluña y Madrid y van a llegar al sur de España. Se van a repartir en función de antigüedad y necesidad del servicio", ha asegurado Puente, también en respuesta a otro "agravio", que el que manifestado el portavoz del PP por la existencia de "ciudadanos de primera y de segunda por decreto", por el traspaso de Rodalíes con una inversión de 15.000 millones pactado entre el PSOE y ERC.

Además de las dudas sobre el reparto de los casi 500 nuevos trenes, los grupos han coincidido en sus demandas al ministro. Principalmente ha sido muy generales las quejas por los retrasos e incidencias de la red, particularmente la convencional, que se registran en prácticamente todas las comunidades.

El PP ha recordado que Extremadura no tiene AVE y que Ávila es la única provincia limítrofe con Madrid sin alta velocidad. El BNG, que en Galicia no hay red de Cercanías y "hay retrasos en media distancia todos los días" con averías e incidentes. El PNV también le ha trasladado "las quejas de los usuarios vascos". La red de Cercanías de Barcelona es "una de las redes con mas incidencias y retrasos", le ha recordado Junts. "¿Qué compromisos tiene ante las demoras ferroviarias en Aragón?", le ha preguntado el portavoz de Sumar, Jorge Pueyo. La de Vox, Carolina Mejías, ha hablado de "caos de gestión de Renfe" y de un "diciembre negro con descarrilamientos de Cercanías en Málaga y de Media Distancia con Sevilla".

Ante todas estas situaciones, Puente ha pedido ser "un poquitín menos duros con nosotros mismos" porque "los índices de puntualidad son de los más altos de mundo". ¿"Hay incidencias?", se ha preguntado. "Claro que las hay" y "sin duda sería deseable que hubiera muchas menos", pero ha advertido de que "se van a seguir produciendo porque la red es muy extensa".

Según ha dicho, se deben por la situación de la red y por el estado del material rodante, que empezará a renovarse con la compra de 500 trenes nuevos. "Les pido un pelín de responsabilidad y paciencia", ha pedido Puente a los diputados en una comparecencia en la que ha prometido seguir con la "adaptación, mejora y modernización de la red convencional, con especial dedicación al transporte de cercanías" y desarrollar "nuevas líneas" y adaptación las actuales.

Por otra parte parte, Junts, ERC, PNV y BGN por que todos los trenes tengan que pasar por Madrid en un diseño demasiado radial de las infraestructuras ferroviarias. Puente lo ha reconocido, pero también ha considerado que esto "está cambiando" y se va hacia un diseño cada vez más mallado. "El paradigma está cambiando que las infraestructuras se diseñen siempre con origen y destino a Madrid".

Aeropuertos y peajes

Por otra parte, Puente ha dejado claro que defiende la ampliación del aeropuerto del Prat, como Junts pero ante lo que recela ERC, y también del puerto de Valencia, algo a lo que se opone Sumar, por motivos medioambientales.

"El aeropuerto [de El Prat] necesita incrementar su capacidad operativa porque es candidato a convertirse en un hub internacional y para eso solo caben dos salidas: o variar la operación de una de sus pistas causando molestias a los ciudadanos o incrementar la capacidad de otra pista ciudad o incrementar la capacidad operativa la otra pista más próxima al mar", la opción que él prefiere.

Entre sus planes para los próximos años está también ampliar los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Tenerife Sur, Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna y César Manrique-Lanzarote, remodelar el de Palma de Mallorca y hacer actuaciones de menor calado en otros aeródromos como Melilla o Córdoba.

Sin dar muchos detalles, durante su intervención Puente se ha referido al compromiso que figura en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar -a iniciativa de los de Yolanda Díaz- de estudiar la posibilidad de eliminar los vueltos cortos, aquellos que tienen alternativa de dos o tres horas en tren. La idea ha vuelto a suscitar el rechazo de la Asociación de Líneas Aéreas.

En cuanto al transporte de carreteras, Puente ha mantenido que, aunque el pago de peajes por el uso de las autovías es una "reflexión que habrá que hacer", en estos momentos la apuesta del Gobierno es por "liberalizar", es decir, por hacerlos gratuitos.

"No está en estos momentos sobre la mesa" poner peajes, ha dicho. "Nuestra política es clara, estamos liberalizando los peajes y en la conversión de autopistas en autovías pero está el debate pendiente que como país tendremos que hacer".

Zonas de bajas emisiones

Además de ministro de Transportes, Puente también lo de es de Movilidad Sostenible, un área que entra de lleno en la obligación de las grandes ciudades de restringir el tráfico y sustituirlo por transporte público y zonas peatonales y carriles bici. La estrella de estas actuaciones son las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben crear las ciudades de más de 50.000 habitantes, para lo que recibieron 1.500 millones de fondos europeos y que, de forma generalizada, están incumpliendo.

La semana pasada, Puente anunció "penalizaciones" para quienes no las creen o, por ejemplo, decidan no multar dentro de ellas y este miércoles ha reiterado su "preocupación" por el incumplimiento por parte de muchos alcaldes y por los que deciden incluso "dar marcha atrás".

"Apelo a la responsabilidad de muchos gobiernos municipales para que impongamos el sentido común. Si no se está dispuesto a avanzar, que no se den al menos pasos atrás", ha dicho.