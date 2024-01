Puente afirma que renovará "por completo" la flota de trenes de Cercanías en Madrid en dos años

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto renovar toda la flota de trenes de Cercanías que circulan en la Comunidad de Madrid en los próximos dos años, según ha afirmado este jueves el ministro, Óscar Puente, que también ha minimizado la gravedad de los retrasos y las incidencias en esta red de transporte. Según ha dicho, se deben a las obras que se están realizando en estaciones y túneles y son menores que en otras ciudades equivalentes, como Londres, París o Bruselas.

"Este año y el que viene incorporamos 500 trenes a la red, de los que la mayoría son de Cercanías. La flota de Madrid se va a renovar por completo, completamente nueva", ha asegurado sobre sus planes "en 24 meses" durante un desayuno informativo en Madrid.

"Esto va a ir condicionando que las Cercanías van a ir mejorando", ha asegurado Puente, que ha extendido también esta expectativa a las cercanías de Cataluña, con la red de Rodalíes. A este respecto, ha recordado que el plan de inversión del Gobierno central en las Cercanías madrileñas es de 7.000 millones, de los que ya se han ejecutado 5.000, la cifra destinada a la red de cercanías, "2.000 menos". "El punto de partida no es de mucha discriminación con Madrid", ha dicho.

Estas dos redes de ferrocarril han sido noticia en los últimos años por los constantes retrasos y detenciones de la circulación, que se acumularon en Madrid en las últimas semanas del año pasado, lo que se convirtió también en un motivo más de desencuentro entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. Este jueves, Puente ha asegurado que su actuación en la red de Cercanías de Madrid es independiente de la relación con el ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, con la que ha vuelto a chocar debido a sus últimos comentarios sobre inmigración, que él ha calificado de "demagógicas". "Yo sí que me planteo seriamente cuándo trabaja esta mujer. Un poco menos de doctrina y más de trabajo", ha recomendado Puente a Ayuso.

"Pienso en la ciudadanía, los gobernantes de cada territorio, francamente, me dan igual. Tendremos mejor o peor relación, pero los madrileños y las madrileñas no tienen la culpa de las desavenencias políticas", ha dicho sobre una gestión de Cercanías para la que ha dicho que su Ministerio no necesita la colaboración de la Comunidad. Ha recordado que solo se hicieron cargo de un tramo -Móstoles y Navalcarnero-, con una inversión de 200 millones "de la que nunca más se supo", más allá de que "terminó en un juzgado de instrucción".

"La situación no es tan mala"

En cuanto a los retrasos e incidencias, el ministro ha restado importancia a estas disfunciones. Según ha dicho, "la situación no es tan mala como se pinta y el horizonte es esperanzador".

"En nuestro país somos tremendamente duros con nosotros mismos, en este momento la puntualidad y las incidencias en las Cercanías de Madrid son menos que en tres capitales equivalentes. Bruselas, París y Londres tienen más incidencias y menos puntualidad".

Según Puente, los retrasos e incidencias en Cercanías de Madrid tienen que ver con el hecho de que se están renovando estaciones y túneles sin que haya suspendido el servicio y también a la "obsolescencia" de la flota de trenes, en la que no ha entrado un nuevo convoy desde 2008.

El ministro ha pedido "paciencia" y ha señalado que "el horizonte es esperanzador". "Hay inversiones que se están ejecutando, el material rodante que llega y cuando terminen las obras de Chamartín y Atocha [que empezarán en breve], Madrid podrá presumir, en el caso de Chamartín de tener la mejor estación de trenes de Europa".