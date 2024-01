El CEO de Cepsa, reconocido en Davos por Forbes como consejero delegado con mejor visión de futuro

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha sido reconocido con el premio Best Vision of the Future 2024 en Davos que entrega la revista Forbes, en una gala que ha reunido a destacados líderes asistentes al Foro Económico Mundial.

El galardón reconoce el éxito logrado por Wetselaar en la aceleración de la transformación de Cepsa para convertirla en una compañía referente de la transición energética y su visión para liderar sectores, como el hidrógeno verde o los biocombustibles de segunda generación, que utilizan la economía circular para convertir residuos en nuevos combustibles renovables.

Este acto, celebrado anoche en Davos en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en la localidad suiza, contó con la participación de los máximos representantes de los accionistas de Cepsa: H.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, director general y consejero delegado del Grupo Mubadala Investment Company, y Harvey M. Schwartz, consejero delegado de Carlyle.

Los dos han asegurado que Cepsa se ha convertido para ambas entidades en un activo de referencia de sus respectivas carteras a nivel global, dentro de su apuesta por la sostenibilidad del planeta.

Asimismo, también estuvieron presentes otros empresarios y políticos destacados como Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos del Gobierno de España; Anderson Tanoto, director general de RGE; o Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, entre otros.

El directivo de Cepsa ha asegurado que este premio confirma su estrategia hacia un futuro más sostenible. "Tenemos la oportunidad de convertirnos en un agente del cambio y de posicionar a España como líder de la transición ecológica y motor renovable para reforzar la independencia energética del continente", ha afirmado.

Reconocer las estrategias empresariales de futuro

Este galardón, que celebra su primera edición este año, se ha creado con el objetivo de reconocer las estrategias empresariales más destacadas en esta década y la visión de futuro de los líderes que impulsan un cambio transformador y pionero en sus sectores de actividad.

Según el editor de Forbes, Andrés Rodríguez, encargado de entregar el premio, desde su incorporación a Cepsa, Maarten Wetselaar ha cambiado el rumbo de la compañía, materializando "un giro verde radical" mediante su estrategia 'Positive Motion', que le ha permitido incorporarla en el segmento exclusivo de 'first movers'.

Este concepto se refiere a aquellas empresas del sector de oil & gas que están virando "de manera decidida y ágil" desde los combustibles fósiles hacia nuevos negocios sostenibles.

Maarten Wetselaar se reunirá este miércoles en Davos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al resto de empresarios españoles que participan en este Foro como José María Álvarez-Pallete, presidente y consejero delegado de Telefónica; Carlos Torres, presidente de BBVA; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; Francisco Reynés, presidente y consejero delegado de Naturgy; Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, o Hector Grisi, consejero delegado de Banco Santander.