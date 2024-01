Bertín Osborne, sobre la muerte de Paco Arévalo: "Hace un mes discutí con él porque no se cuidaba nada... Me arrepiento"

El fallecimiento de Paco Arévalo el pasado 3 de enero ha conmocionado a nuestro país. El humorista murió en su vivienda de Valencia y, tal como ha explicado su hijo, padeció "gripe o Covid": "Fui a llevarle un zumo de naranja y a preguntarle qué tal se encontraba y ya no me contestaba. Encendí la luz y vi que ya nos había dejado".

Así, numerosas personalidades se han trasladado a Valencia para dar su último adiós al artista y el pésame a los familiares. Sin embargo, los medios de comunicación se han hecho eco de que Bertín Osborne, gran amigo de Arévalo, no había dado el pésame a los hijos de este.

Ante este, este jueves, En boca de todos se ha puesto en contacto con Bertín Osborne, quien ha recalcado su buena relación con el humorista, a quien consideraba como a un "hermano" y, además, ha explicado cómo se enteró de su muerte: "Me llamó mi otro hermanito, El Turronero, y a mí casi me da algo".

"Para mí ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono con él porque yo soy una persona que me cuido mucho, hago deporte... Pero Paco... Su punto de inflexión en la vida fue la muerte de Elena, su mujer, y ahí su vida se vino abajo. Paco se puso en 40 o 50 kilos más de los que debería pesar", ha agregado el cantante.

"No andaba porque le dolían las rodillas y me decía: 'Bertín, es que no puedo andar'. Y yo le decía: 'Claro, no puedes andar porque te sobran 40 kilos y necesitas una silla de ruedas para moverte 200 metros'. Yo le dije de todo, que cualquier día le iba a pasar algo e iba a dejar a su familia destrozada... No sabéis cuánto me arrepiento. Yo le dije que tenía que adelgazar, que se operase, que le iba a pasar algo... Él se ha ocupado de todo el mundo menos de él", ha señalado Bertín Osborne.

"Yo no he podido estar ahí porque estoy con Covid, metido en la cama. He hablado con Paquito, que es su hijo, y he asumido que es un infarto. Lo tengo claro casi al 90%. Era el candidato perfecto para un infarto porque tenía sobrepeso y no se movía, no hacía nada. Él ha cuidad de su hija, Nuria, y se ha olvidado de él mismo. Elena era quien mantenía la casa en pie. Cuando murió Elena, Paco se fue detrás", ha apuntado el artista.

Por su parte, Nacho Abad ha querido saber quién se iba a ocupar ahora de Nuria, que padece una enfermedad rara por la que sufre anomalías cardíacas, cognitivas, del desarrollo y del tejido conectivo: "Eso le he preguntado a Paquito, que me ha dicho que está con él. Yo, en cuanto me pueda mover, iré allí a ver qué se puede hacer porque a mí me preocupa mucho Nuria. Entre El Turronero y yo veremos qué se puede hacer".

Finalmente, Nacho Abad ha tratado de indagar en la vida personal de Bertín Osborne debido al nacimiento de su supuesto séptimo hijo. Sin embargo, el cantante ha interrumpido al periodista, quien ha destacado que no se dedicaba a la prensa del corazón: "Haces muy bien y es mejor que no preguntes. Nacho, te mando un abrazo enorme y eres de las pocas personas a las que cuando abrazo las puedo mirar a la cara".