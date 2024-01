Bárbara Rey se despide de Arévalo: "Hablé con él el viernes y me dijo que estaba enfermo, pero el sábado estaba mejor"

El fallecimiento de Paco Arévalo el pasado miércoles 3 de enero ha supuesto una gran conmoción en nuestro país. Tal como ha asegurado su hijo, el humorista llevaba unos días enfermo y, finalmente, falleció en su casa.

Así, son numerosos los rostros que han querido despedirse del humorista. Una de ellas ha sido Bárbara Rey, gran amiga del cómico, que ha contactado en directo con Espejo Público, donde ha explicado que hablaba con Arévalo "todos los días": "Era una de las cuatro personas a las que yo les daba los buenos días o las buenas noches".

La última vez que la vedette habló con Arévalo fue el pasado viernes: "Estuve hablando con él el viernes, que le di los buenos días y me dijo que estaba un poco pachucho. Yo le dije que hiciera el favor de ponerse bien. El sábado ya me dijo que se encontraba mucho mejor. Los dos últimos días, Nochevieja y el lunes no me mandó nada y yo asocié que estaba con la familia y se acostó tarde. No le di importancia. Anoche cuando me enteré me quedé...".

De la misma manera, la vedette ha ensalzado la labor de Arévalo como artista, pues ambos han trabajado juntos en varios espectáculos de teatro y, además, ha destacado que sus chistes, por los que ha sido criticado en muchas ocasiones, se hacían desde el máximo respeto.

"Primero, era otra época, que hay que situar las cosas. Además, todos sabemos que su niña tiene un problema y que jamás en la vida la habría ridiculizado, todo lo contrario. Todo lo que ha hecho ha sido siempre con cariño, amor y con un corazón que no le cabía en el cuerpo. Era incapaz de hacer daño absolutamente a nadie", ha sentenciado Bárbara Rey.