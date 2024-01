El hijo de Paco Arévalo desvela que aún no ha recibido el pésame de Bertín Osborne por la muerte de su padre

La muerte del humorista Paco Arévalo el pasado miércoles, 3 de enero de 2024, ha conmocionado a nuestro país. El artista falleció en su domicilio de Valencia y, este jueves, numerosos rostros se han personado en el tanatorio para darle el último adiós y el pésame a los familiares.

Así, este jueves, Espejo Público ha podido hablar, en directo, con Paco, hijo del humorista, quien ha explicado: "Se ha ido una persona que lo único que ha hecho es intentar hacer feliz a la gente y sacar una sonrisa. Una persona extraordinaria, con buen corazón, amigo de sus amigos, compañero...".

Respecto al cariño que están recibiendo por la muerte del artista, su hijo ha apuntado: "Es lo único que te reconforta dentro de lo malo, la demostración de cariño que le tiene todo el mundo... Todos han venido aquí al minuto de enterarse. Aún falta mucha gente por venir porque llegan de Madrid, Barcelona... Son momentos muy duros".

"Él cogió gripe o Covid un lunes, el martes me lo pegó a mí. Yo he tenido fiebre, mareos y tos, pero se ve que él lo ha tenido más fuerte y ayer por la tarde, a última hora, entré a llevarle un zumo de naranja y a preguntarle cómo estaba. Ya no me contestaba, encendí la luz y vi que ya nos había dejado. Todo muy rápido", ha señalado Paco.

De la misma manera, el hijo del humorista ha señalado que no había recibido el pésame de Bertín Osborne, pese a haber sido uno de los grandes amigos de Paco Arévalo. Así, el matinal se ha desplazado a la finca que el cantante tiene en Sevilla, desde donde han informado que Osborne padece Covid y, por ello, no ha podido acudir al tanatorio para despedirse del artista.

Sin embargo, esta explicación no ha servido para la periodista Gema López, quien ha destacado: "Perdona, pero tú con Covid puedes levantar un teléfono, ¿no? No hay nada que te lo impida", a lo que Laura Fa le ha dado la razón. "Tú con Covid puedes dar un pésame... qué mínimo que un mensaje. ¿O el dedo no funciona con el Covid?".