La alcaldesa de Fuente Álamo, sobre la rave ilegal: "Al menos se está conociendo nuestra localidad en Murcia y España"

La fiesta ilegal de Fuente Álamo, en Murcia, trae de cabeza a las autoridades. La rave no frena y, aunque la Policía ha controlado el perímetro para no permitir la entrada de nuevos asistentes, los que ya están dentro no han parado de pasarlo bien.

Este jueves, Espejo Público ha podido hablar en directo con Juana María Martínez, alcaldesa de Fuente Álamo: "Para mí, el reloj se paró el 30 de diciembre por la noche, cuando tuvimos conocimiento de la llegada de la caravana de vehículos al lugar de la rave, que es de titularidad municipal".

Después de casi una semana de fiesta descontrolada, los asistentes a la rave no tienen intención de parar y, ante esto, la política ha destacado que se está "trabajando de forma conjunta con la delegación del Gobierno" para que la rave pierda fuerza: "Poco a poco se van marchando. Desde el día 1 de enero comenzaron a salir vehículos".

Así, cuando la fiesta comenzó se llevó a cabo un recuento de vehículos que concluyó que había en torno a 2.100 automóviles en el recinto de la fiesta; sin embargo, este jueves "solo quedan unos 1.100", pues el pasado miércoles se marcharon unos 500 vehículos.

"No teníamos conocimiento de la rave, de haberlo sabido hubiéramos tomado medidas. Cuando nos dimos cuenta, la Policía local comprobó que era imposible pararlo. Los vehículos entraban muy rápido, aunque de forma ordenada. En cuestión de una hora y media o dos horas ya estaba todo el mundo dentro", ha destacado Juana.

Desde el ayuntamiento, las autoridades han expresado su preocupación por cómo quedará el recinto cuando la fiesta finalice, aunque la alcaldesa ha apuntado que los asistentes "están muy bien organizados y no está habiendo grandes incidentes": "Lo están llevando bien porque no están causando molestias".

"Algunos se aventuran a decir que esto es lo mejor que le ha pasado al pueblo porque están acudiendo a las pedanías cercanas para hacer compras. Yo he hablado con algunos de ellos y dicen que se portan bien, sin altercados, pagan... El pueblo está dividido en ese sentido porque es cierto que se está celebrando una fiesta ilegal, pero también es cierto que no está habiendo incidentes y están gastando dinero en los comercios", ha agregado la alcaldesa que, finalmente, ha sentenciado: "Por lo menos se está conociendo Fuente Álamo, dentro de la Región de Murcia y dentro de España".