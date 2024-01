Las llegadas irregulares a Canarias disparan las cifras: 56.852 migrantes entraron en España en 2023, un 82,1% más que en 2022

Los cayucos llegados a Canarias en 2023 han disparado las cifras de inmigrantes detectados al intentar entrar de forma irregular a España por vía marítima y terrestre hasta los 56.852, un 82,1% más que el año anterior.

Son datos del balance de 2023 hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior, un año en el que se contabilizaron 39.910 inmigrantes irregulares ante las costas canarias, 154,5% más que en 2022. La cifra también es superior a la registrada en 2006, cuando el archipiélago vivió la denominada crisis de los cayucos y llegaron a España en patera 39.180 extranjeros.

A los 39.910 inmigrantes llegados a Canarias en 610 pateras y cayucos (frente a las 350 de 2022), se suman 15.435 que arribaron a las costas de Baleares y la Península, un 19% más que el año previo; 206 detectados al intentar llegar por mar a Melilla y 67, a Ceuta.

En conjunto la inmigración irregular por vía marítima subió un 92,3%, hasta las 55.618 personas, mientras que la cifra de inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla por vía terrestre bajó hasta los 1.234, un 46% menos. Por tierra fue mayor la presión migratoria en Ceuta (1.068 extranjeros) que en Melilla (166).

A pesar de las cifras disparadas de este balance, los datos de 2023 se sitúan por debajo del récord alcanzado en 2018, cuando fueron detectados intentando entrar irregularmente en España casi 64.300 extranjeros. Aquel año la gran mayoría (57.498) también recurrieron a pateras y cayucos para llegar a España, pero el destino principal entonces no era Canarias, sino las costas andaluzas.

Fenómeno de "enorme complejidad"

Tras difundirse las cifras, fuentes de Interior han recordado que la migración es un fenómeno de "enorme complejidad" en el que influyen numerosos factores estructurales que afectan al continente africano, por lo que la presión seguirá existiendo en todas las fronteras exteriores de la UE.

En este contexto ponen en valor el reciente pacto migratorio firmado en la UE y destacan que por primera vez habrá fórmulas obligatorias de solidaridad con los Estados que reciben más inmigrantes.

Subrayan asimismo la apuesta de España por la cooperación con los países de origen y de tránsito para luchar contra las mafias que trafican con personas, estrategia que, aseguran las fuentes, está funcionando.

Según sus cifras, solo en dos meses -entre en 18 de octubre y el 18 diciembre de 2023- el dispositivo de la Guardia Civil en Senegal, en colaboración de las fuerzas de seguridad de ese país, interceptó a más de 7.200 personas y 59 embarcaciones en dirección a Canarias, lo que supone que casi un 50% de los flujos de salida desde Senegal y Gambia se ha frenado en origen.

Canarias desbordada con los menores

Ante tal número de llegadas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, avisaba este martes, después de reunirse con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de que las islas se encuentren "desbordadas" y que las ONG "no puedan más". Sobre todo en cuanto a la atención de menores no acompañados, ya que ahora mismo hay 4.521 alojados en 60 centros de Canarias.

El presidente canario pedía así no perder la "sensibilidad" con la gestión migratoria, pero indicaba que "por mucho que las ONG se desvivan y que trabajen, no podemos garantizar un proyecto de vida a esos menores no acompañados". Clavijo admitió que esa es la principal preocupación del Gobierno y reiteró que necesita "poder regular de manera adecuada para que al final el derecho del menor prevalezca".

En este sentido, Saiz también aseguró este martes que el Ejecutivo cumplirá lo firmado y se pondrá a trabajar "de manera inminente" para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias y que la acogida de menores migrantes no sea opcional. "Habrá que trabajar indudablemente para la búsqueda de esos consensos, para que salga adelante la modificación legislativa y que eso se haga con escucha activa y de la mano con las diferentes comunidades autónomas y todos los actores implicados", subrayaba la ministra.