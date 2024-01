Las llegadas de migrantes irregulares a las costas españolas batieron récord en 2023, con un total de 52.945 personas hasta el 15 de diciembre, según los últimos datos del Ministerio del Interior. La mayoría de ellos -unos 40.027, según el Gobierno de Canarias- llegaron al archipiélago, donde actualmente se presta atención a 4.521 menores no acompañados en sesenta centros. Esta situación ha provocado que las islas se encuentren "desbordadas" y que las ONG "no puedan más", según ha indicado este martes el presidente autonómico, Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios tras haberse reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Clavijo ha destacado que entiende que las personas tengan la necesidad de salir de su país de origen "huyendo del hambre, de la muerte y de la miseria, buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos". Sin embargo, ha reconocido que en la actualidad el Gobierno de Canarias no puede "garantizar un proyecto de vida a esos menores no acompañados". En concreto, ha explicado que a pesar del esfuerzo que se ha realizado y del trabajo de las ONG, "no hay capacidad" para albergar a esos chicos y que a algunos de ellos ni siquiera pueden ser escolarizados.

Con el fin de mostrar la grave situación en la que se encuentra Canarias, su presidente ha comparado la crisis migratoria en Estados Unidos con la de las islas. En concreto, ha indicado que en el país norteamericano, el cual cuenta con más de 330 millones de habitantes, el Estado mantiene bajo tutela a 11.700 menores. Canarias, por su parte, que solo cuenta con una población de 2,2 millones de personas, tiene que hacerse cargo de 4.500. Clavijo ha añadido que esta es una de las principales preocupaciones tanto para él como para el Gobierno central. "Necesitamos poder regular esta situación de manera adecuada para que al final el derecho del menor prevalezca", ha dicho.

El presidente canario también ha explicado que se encuentra trabajando para lograr que la distribución de los migrantes que llegan a las costas españolas no dependa de la "solidaridad" de las comunidades autónomas. Para Clavijo, este reparto debería ser obligatorio y la atención a los menores una "cuestión de Estado". "Lo importante es que esos niños y niñas tengan un desarrollo y un proceso de vida razonable. Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos o hermanas, y lo importante ahora mismo es poder atenderlos con dignidad", ha manifestado.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho, tras reunirse con el presidente canario, que comenzará a trabajar de forma "inminente" para que la distribución de los menores no acompañados sea obligatoria entre todas las comunidades autónomas. No obstante, Saiz ha recordado que cualquier modificación que se desee realizar en la legislación tiene que contar con el "respaldo" del Congreso de los Diputados. La ministra también ha destacado que este asunto "no es una cuestión opcional sino una cuestión de Estado" y que trabajará para buscar "consensos" con el fin de que la ley pueda salir adelante.

"Canarias no está sola"

Saiz ha indicado que este proceso debe realizarse "de la mano" con las comunidades autónomas, así como también con el resto de actores implicados. Asimismo, la ministra ha resaltado que "Canarias no está sola en abordar esta realidad" y que desde que el número de migrantes llegados a las islas comenzó a incrementarse, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado recursos de manera "constante", aunque no ha especificado la cifra. Además, ha asegurado que el apoyo brindado a las islas se mantendrá debido a que se trata de una cuestión de Estado "también a nivel presupuestario".

En este sentido, el presidente canario ha dicho que trabajará junto con el Gobierno para conseguir más fondos europeos destinados a la atención de migrantes. Clavijo ha afirmado que el coste de la gestión de la crisis migratoria en Canarias es de unos 104 millones de euros y que los 50 millones procedentes de la Unión Europea que ya han sido transferidos no son suficientes. "Es evidente que necesitamos hacer la previsión de 2024, al menos, hasta que se resuelva la distribución y el reparto de los menores porque Canarias va a tener que seguir sosteniendo económicamente esos gastos".

El número de migrantes llegados a Canarias en 2023 incrementó un 140,4% y ya supera las cifras de la 'crisis de los cayucos' de 2006. Además, en lo que va de año ya han llegado unos 402 migrantes a las islas en siete embarcaciones. La primera de ellas, con 13 personas abordo, arribó sobre las 03.00 horas del 1 de enero a Fuerteventura. La segunda patera llegó con 109 ocupantes a Gran Canaria 45 minutos después y una tercera arribó más tarde a Tenerife con 32 migrantes abordo. Este martes cuatro pateras con 248 ocupantes llegaron a las islas de Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura.