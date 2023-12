Así es el bloodhound o perro de San Huberto, la raza canina con mejor olfato del mundo

El bloodhound o perro de San Huberto es una antiquísima raza de sabueso de caza mayor cuyo nombre original procede de la abadía donde, supuestamente, los monjes desarrollaron la raza: Saint-Hubert, en Bélgica.

Su origen, sin embargo, se pierde en el tiempo y se desconoce el verdadero proceso tras su desarrollo. La hipótesis más firme sostiene que descienden de una raza ya extinta del siglo VII que era popular en la región de las Árdenas.

En el siglo once, varios de los perros de San Huberto fueron llevados a Inglaterra por Guillermo el Conquistador, lo que contribuyó significativamente a la popularidad de la raza fuera de su territorio original. La primera mención por escrito de lo que ya parece un bloodhound tal como lo conocemos data de 1370, en un poema de sir Humphrey de Bohun, un aristócrata de una importante familia anglonormanda.

El nombre de bloodhound, o ‘sabueso de sangre’, alude a la altísima valoración que se ganaron estos perros belgas y el dedicado esfuerzo de los monjes en su cría, que debe interpretarse con el significado de ‘perro de pura raza’. Se encuentra reconocida por todas las asociaciones caninas del mundo.

Cariñosos y enérgicos

Hablar del bloodhound es hablar del sabueso por excelencia, lo que conlleva lidiar con un perro obstinado y una capacidad de distracción elevada. Son perros con ánimo de agradar a sus titulares y muy tolerantes y pacientes en la convivencia con niños, pero sin embargo se recomienda solo para personas con experiencia previa en la convivencia con perros o quienes se hayan informado adecuadamente de las necesidades de la raza.

No muestran agresividad hacia otros perros, pero los bloodhound son seguros de sí mismos y valientes, por lo que no evitan el enfrentamiento. Pese a ser perros de talla grande que pueden alcanzar los 65 kilogramos de peso, necesitan mucha actividad, mejor caminatas largas que prácticas de impacto que puedan dañar sus articulaciones pesadas, y ejercicios de estimulación olfativa.

Porque el bloodhound es un perro único en cuanto a sus habilidades olfativas, tal como lo han evidenciado varios estudios. Se estima que, donde la mayoría de los perros tienen alrededor de 230 millones de células receptoras del olfato, el bloodhound alcanza los 300 millones. No en vano, es la única raza canina cuyo testimonio de su guía de trabajo es aceptado en cualquier tribunal de Estados Unidos como parte del proceso judicial.

En el ámbito de la salud y del mantenimiento de un bloodhound, es necesario señalar que tienen una alta propensión a babear debido a sus belfos caídos. Si proceden de entornos de mala cría, pueden padecer displasia de codo y de cadera, problemas oculares y también tienen predisposición a sufrir torsiones de estómago. Debido a la abundancia de arrugas, pueden padecer problemas dermatológicos, y también se deben realizar limpiezas rutinarias a sus oídos.

No existen criadores legales en España de la raza bloodhound, por lo que es importante resaltar la importancia de no contribuir a la compraventa de ‘juntaperros’ y granjas de cría que no cumplen los estándares mínimos de salud y bienestar animal. Por lo tanto, si se desea ampliar información o localizar criadores oficiales, recomendamos contactar con la Federación Cinológica Internacional o con el Club Belga del Bloodhound.

Si se desea incorporar un sabueso a nuestro hogar, se puede acudir a redes de difusión como SOS Sabuesos España.

