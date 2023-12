Benemeritvm busca hogares para agentes caninos jubilados: "Ellos nos protegieron, ahora nos toca velar por su seguridad"

Benemeritvm nace por el impulso de los propios miembros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y civiles con experiencia en el mundo de los perros de trabajo con el objetivo de agilizar los procesos de adopción de los perros que finalizan su etapa operativa y, tal como remarcan en su página web, "ante las carencias en nuestro país en materia de regulación sobre los perros de trabajo".

La prioridad de la iniciativa es garantizar el bienestar de los animales y que su retiro tras una vida donde han velado por la seguridad de los ciudadanos, cumpla unos estándares de calidad bajo un minucioso proceso de adopción.

Para conocer en más profundidad el funcionamiento del servicio y al equipo, humano y canino, de Benemeritvm hemos hablado con Ana Núñez, la presidenta de la asociación que, tal como declara: "Nuestro fin es garantizar un hogar digno y de calidad para nuestros perros ensalzando la importante labor que realiza el Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Ellos nos protegieron primero, ahora nos corresponde a nosotros continuar velando por su seguridad".

¿No sería mejor para estos canes que se los quedaran sus guías?En ocasiones, mucha gente nos pregunta: “¿y por qué sus guías no se lo quedan?” En España, se trabaja con más de un perro operativo, normalmente deben viajar o desplazarse durante semanas en función de los servicios, o incluso cuentan con varios compañeros caninos ya retirados en su casa. Por ello, aunque muchos se quedan con su binomio llegado el momento, no siempre es posible según las circunstancias profesionales o personales de cada uno. Es, en estos casos, cuando Benemeritvm pone en marcha el protocolo de adopción establecido.

¿Qué requisitos deben cumplir los adoptantes?No tenemos establecido un perfil estándar para los adoptantes, dependerá del carácter del perro y el motivo de su baja operativa. Ésta última puede llegar principalmente por tres razones: por una edad determinada, por falta o pérdida de aptitud en sus funciones o por cuestiones veterinarias que impidan su continuidad en el servicio activo, dado que el bienestar del animal es siempre lo más importante.



Así que, valorando en conjunto la situación particular de cada uno, buscaremos una familia que pueda cubrir sus necesidades. Algunos perros requieren mantener un nivel elevado de actividad, otros, no son compatibles con machos o hembras y en ocasiones no importa si es un piso o una casa con jardín, solo buscamos tranquilidad. Muchas veces nos encontramos familias que son maravillosas pero que tenemos que rechazar, no porque no sean buenos adoptantes, sino porque en ese momento ninguno de nuestros perros encaja con su estilo de vida o condiciones del hogar.