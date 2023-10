La sonrisa canina, cómo identificarla y entender lo que nos quieren comunicar

Labios retraídos, dientes visibles, ojos brillantes, orejas relajadas y cuerpo en movimiento: si has observado a un perro mostrar esta combinación de señales, es muy probable que hayas presenciado una sonrisa canina. Este gesto es una forma especial de comunicación que los perros han desarrollado para interactuar con los humanos.

La sonrisa canina se caracteriza por tener las comisuras de los labios hacia arriba, con la boca cerrada o enseñando los dientes. A veces, también se acompaña de otros signos de relajación, como la lengua fuera, los ojos entrecerrados o las orejas hacia atrás.

Para interpretar correctamente una sonrisa canina, es crucial tener en cuenta el contexto en el que se produce y el resto del lenguaje corporal del perro. Por ejemplo, si un perro sonríe mientras se revuelca, con la cola en movimiento, es probable que esté mostrando su amistad o sus ganas de jugar. Si un perro sonríe con los dientes descubiertos, es importante aclarar que no se trata de una señal de agresividad, sino de una mueca más amplia. No obstante, si un perro 'sonríe' justo antes de un baño, podría estar indicando, de forma amistosa, que la idea no le entusiasma y está ofreciendo una tregua con la esperanza de evitar el baño.

Sin embargo, los expertos en etología canina recomiendan precaución, ya que es común que tendamos a antropomorfizar las expresiones faciales de los perros, atribuyéndoles cualidades humanas que no son correctas. En el ámbito profesional, se prefiere evitar el uso del término ‘sonrisa’ y consideran más apropiada la denominación de ‘mueca facial’.

La evolución tras la sonrisa canina

La sonrisa canina es una consecuencia de la domesticación y de la convivencia cercana con los humanos. Los perros han aprendido a imitar ciertos gestos faciales humanos para comunicarse con nosotros y alcanzar sus objetivos. Científicos de la Universidad de Portsmouth han descubierto que los perros sonríen exclusivamente a los humanos y no a otros perros. También han observado un fenómeno de contagio de la sonrisa, similar al que ocurre entre los humanos. Además, han desarrollado un sistema llamado Dog Facial Action Coding System (DogFACS) para identificar y codificar los movimientos faciales de los perros y estudiar las emociones asociadas a ellos.

Para comprender el origen de la sonrisa canina, debemos hablar de la neotenia, una adaptación evolutiva de los perros domésticos que les permite mantener rasgos juveniles en la edad adulta. Además, el síndrome de domesticación ha alterado sus relaciones sociales, aumentando su predisposición a la comunicación con los humanos.

Comprender el lenguaje corporal canino, que puede ser sutil, es fundamental para interactuar adecuadamente con los perros. Esta comunicación no verbal nos brinda información valiosa sobre su estado de ánimo e intenciones.

Uno de los expertos en comportamiento canino es Dennis Wormald, veterinario etólogo y escritor. Según él, “la mueca canina (‘sonrisa’) es una señal de apaciguamiento. Es lo más parecido a una sonrisa humana que hacen los perros. No es un comportamiento agresivo, pero algunas personas lo malinterpretan como tal. La mayoría de los perros no ‘sonríen’ en toda su vida, en realidad es una exhibición muy poco común”.

Por lo tanto, tras una sonrisa canina, hay una fascinante habilidad comunicativa y una notable adaptación evolutiva. Comprender qué nos están diciendo con ese gesto dependerá del resto de su lenguaje corporal y del contexto de la situación.

Referencias: