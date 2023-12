Aline: la historia de la mujer que acusó a Conde-Pumpido, sus brotes psicóticos y su presunto intento de asesinato en Brasil

Todo empezó con el relato de ella: "Salí corriendo de la habitación. Cándido me persiguió y me cogió del pelo, me metió en otra habitación, me tiró a la cama y luego se subió, empezó a morderme el cuello y yo decía que no quería porque estaba ofreciéndome a sus amigos". Es lo que contó Aline cuando denunció a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por una presunta agresión sexual.

Pero la historia ha dado muchos tumbos y no ha ido por el camino que la denunciante esperaba. Hoy sabemos que esta mujer ha sido detenida en Málaga por un intento de asesinato en Brasil. Entre la denuncia primera y este último episodio, todo un rosario de declaraciones y ocultaciones que la prensa ha ido develando.

El hijo del presidente del Constitucional

Cándido Conde-Pumpido Varela es socio fundador del despacho Conde-Pumpido & de Porres Abogados, que dirige desde su fundación, en mayo de 2008. Es abogado del ICAM desde junio de 2003 y está especializado en Derecho Penal Económico. El pasado mes de junio fue galardonado con el premio Toga de Oro a la excelencia jurídica.

El viernes 3 de noviembre fue detenido en Madrid, acusado de participar en una supuesta agresión sexual en grupo. Junto a él, la Policía Nacional arrestó a otros dos amigos del abogado, uno español y otro venezolano. Todos ellos habían sido denunciados por la víctima, una prostituta brasileña.

Supuestamente violada

Los hechos ocurrieron en un chalé de San Blas (Madrid), donde reside el hijo del presidente del Constitucional. Aline F.S.M. llegó al lugar después de que fueran contratados sus servicios y allí fue supuestamente violada en grupo sin su consentimiento, que según su testimonio fue manifestado en varias ocasiones.

Las cámaras de seguridad de la vivienda "desvirtúaban la versión" de la mujer

Dos días después, la titular del juzgado de instrucción número 44 de Madrid les dejó en libertad sin medida cautelar alguna, ni siquiera la orden de alejamiento solicitada por la víctima. La jueza detallaba en el auto que las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda que había aportado la defensa "desvirtúaban la versión" de la mujer. Horas después, Conde-Pumpido Varela anunciaba que se querellaría contra Aline por denuncia falsa.

Conde, ingresado en psiquiatría

En su denuncia, la prostituta explicaba: "Me tiró a la cama, me subió, me cogió del cuello y empezó a penetrarme con mucha fuerza. Me penetró por la vagina y sin preservativo". Luego contaba que Cándido recibió una llamada de su madre en la que esta le pedía explicaciones por su ausencia a una cita con el psiquiatra: "En ese momento, él se descontroló". Días después, tras haber sido acusado, Conde-Pumpido Varela tuvo que ser ingresado en el área de psiquiatría del hospital Ramón y Cajal.

En realidad, se supo luego, todos los textuales antes citados correspondían a una narración posterior a la inicial. En la primera, Aline apuntaba que, al principio, sí cobraba a Cándido por sus servicios, pero que desde enero eran relaciones acordadas y consentidas. Al parecer, 24 horas antes de que se produjera la presunta agresión, la chica quería verse de manera desesperada con el abogado, pero éste no contestó a sus llamadas.

El testimonio del amigo de Conde

Es lo que consta en la declaración ante la juez el día de los hechos de Fidel, uno de los dos amigos de Conde-Pumpido Varela acusados también de la presunta agresión. Según su testimonio, la denunciante y el abogado se conocieron en una discoteca, pero nunca creyó que el encuentro fuera fortuito, puesto que ella sabía de la fama de él.

Fidel aseguró que la mujer contactó con él por Instagram. "Le digo que Cándido necesita tranquilidad y que cada uno esté por su lado", contó, pero ella insistió. Finalmente, el abogado terminó reuniéndose con Aline en su propia casa, a donde más tarde llegaría Fidel. Fue la noche de la presunta agresión, el viernes 3 de noviembre.

Aline retira su denuncia

El 23 de noviembre, la mujer retiraba la denuncia y renunciaba a acciones civiles y penales. Su letrada, Beatriz Uriarte, explicó que la denunciante retiraba la denuncia porque se iba de España. Además, era consciente de que el día de los hechos estaba bajo la influencia del alcohol.

Cinco días después, el programa 'En boca de todos' desvelaba que Aline estaba en busca y captura por intento de asesinato en Brasil. Todo habría sucedido en la octava planta de un edificio en São Paulo, donde la mujer habría intentado perpetrar el crimen contra un hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas.

En ese lugar, la mujer mantuvo relaciones sexuales con su cita, ambos bebieron alcohol y, en un momento dado, llamaron a una tercera persona. Pero ella sintió celos, se arrepintió y le dio un brote psicótico. Presuntamente, Aline cogió dos cuchillos e intentó asesinar al hombre. Le causó heridas tan graves que tuvo que estar diez días ingresado en un hospital. Tras este episodio, la mujer permaneció oculta.

Llegó a fingir su muerte

"Prepárate porque ahora vas a tener tiro, puñetazo y bomba. Te crees muy buenorra, que vas a por todas. Yo también peleo. No eres una mierda porque con una bala en la cabeza no eres nada". Es uno de los mensajes que Aline habría enviado a otra mujer, residente en Marbella. Esta persona contó en 'En boca de todos' que había sido agredida por la prostituta y amenazada de muerte.

El mismo programa de Cuatro desveló el 30 de noviembre que Aline fingió su muerte en sus redes sociales. Lo que hizo fue compartir una publicación en la que se hacía pasar por su hermana. "Con mucho dolor en el corazón, vengo aquí a anunciar el entierro de mi hermana. Parecía un accidente, pero fue demasiado lejos. Aline se tiró de un piso 22 hoy. Dejó cartas a amigos y a nuestra familia explicando la depresión. No sé qué decir. Solo pido que recéis por mi hermana", se leía en el mensaje.

Un exmarido arruinado

El perfil de la mujer se iba completando capa a capa. Ya en diciembre, el exmarido de Aline contó a la periodista Esther Yáñez como esta mujer "problemática y violenta" le había arruinado por completo. "Conocí su personalidad ya dentro del matrimonio. Si hubiese sabido cómo era, no me habría involucrado con ella. No me gustaría entrar en detalles, pero sí tuvimos problemas serios", confesó el hombre de espaldas a la cámara para no desvelar su identidad.

La periodista explicó días después que, estando en Sao Paulo, Aline conducía el coche de su exmarido cuando intentó atropellar a otro hombre que estaba con su hija pequeña. Al final, resulta que la chica cuenta con más de 20 antecedentes penales en Brasil.

Detenida en Málaga

De modo que no debe sorprender que, finalmente, la Guardia Civil ha detenido en Málaga a la mujer en virtud de una orden internacional de búsqueda emitida por Brasil por un intento de homicidio en ese país. Su abogada ha confirmado el arresto, que ha tenido lugar como consecuencia de una Orden de Entrega Internacional a petición de Brasil. Luego fue trasladada a la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil la ha detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en 2022, cuando en el transcurso de una discusión asestó varias puñaladas a una mujer, que tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos "con grave riesgo para su vida".