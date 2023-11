La denuncia textual de la presunta víctima de Cándido Conde-Pumpido Jr.: "Me tiró a la cama, me subió, me cogió del cuello y..."

La denuncia por una presunta agresión sexual interpuesta por una mujer contra Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, sigue generando un gran interés en nuestro país, sobre todo desde que el pasado domingo la jueza encargada de la causa pusiera en libertad sin medidas cautelares tanto a Cándido como a sus amigos.

Así, este miércoles, En boca de todos ha desvelado que habían podido acceder a la denuncia textual de la mujer, de procedencia brasileña. En este documento, como ha indicado Nacho Abad, se encuentra lo que la supuesta víctima contó a la Policía.

"En ese momento salí corriendo de la habitación. Cándido me persiguió y me cogió del pelo, me metió en otra habitación, me tiró a la cama y luego se subió, empezó a morderme el cuello y yo decía que no quería porque estaba ofreciéndome a sus amigos", relata la mujer en su denuncia.

Sin embargo, pese a sus ruegos, la mujer agrega que Conde-Pumpido continuó con su decisión de mantener relaciones sexuales con ella: "Entonces, me tiró a la cama, me subió, me cogió del cuello y empezó a penetrarme con mucha fuerza. Me penetró por la vagina y sin preservativo".

Asimismo, la mujer señala que Cándido recibió una llamada de su madre en la que esta le pedía explicaciones por su ausencia a una cita con el psiquiatra: "En ese momento, él se descontroló". Además, la denunciante ha apuntado: "Él consumía drogas. Mezclaba tusi con keta y coca".

"En el momento de la agresión, forcejeé con él para que parara, pero no lo hizo hasta que se levantó y se marchó. Después, vino uno de sus amigos con intenciones de mantener relaciones conmigo. Me vio llorando y le dije que se marchara, que no quería hacer nada con él", ha agregado la mujer que, después, fue expulsada de la vivienda: "Me di cuenta de que no tenía el pasaporte y le pedí a Cándido que me dejase entrar a recuperarlo, pero no me dejó. Entonces, llamé a la Policía".

Finalmente, respecto a las múltiples cámaras de seguridad que el acusado tiene en su vivienda, la mujer ha recalcado que Conde-Pumpido le aseguró que no grababan y que, incluso, las podía romper.