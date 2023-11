El abogado de Cándido Conde-Pumpido: "En las imágenes se ve que ella aporrea la puerta gritando 'te voy a arruinar la vida'"

El pasado viernes, la Policía Nacional arrestó a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, junto a otros dos amigos, acusado de haber participado en una supuesta violación grupal tras haber sido denunciados por la presunta víctima, una prostituta brasileña.

El pasado domingo, la jueza decidió poner en libertad, sin medidas cautelares, a Cándido. Este lunes, Vamos a ver ha hablado en directo con Ricardo Álvarez-Osorio, abogado del acusado, quien ha contado todos los detalles de la denuncia que ha recibido su cliente.

"La realidad es la que se ve con los ojos, esta señora tenía una situación. No sé por qué lo hace o a qué obedece, si tiene un problema mental o lo hace bajo indicación de alguien, pero todo lo que dice se demuestra que es mentira", ha comenzado diciendo el abogado.

Además, Álvarez-Osorio ha confirmado que ha podido ver las imágenes del interior del domicilio de Cándido: "Yo he estado viendo vídeos el fin de semana mientras él estaba en el calabozo, se ve que esta mujer está en su domicilio, había llegado un par de días antes, lo había conocido poco más. Ella se acercó a él, empezaron una conversación, cogieron confianza, se fue acompañado a su casa y ya está".

"La situación empieza a ser sospechosa, había una intensidad de conductas en esta mujer que no era natural, mucha intensidad en pocos días. Esto le hizo retroceder a él un poco. De hecho, tenemos conversaciones de Whatsapp. Ella llega a su casa, dos o tres días antes de la denuncia, pero decide no irse de allí y permanece con él, no le deja descansar, no se quiere ir. Cándido se comporta con una paciencia que pocos tendríamos y, finalmente, acaba diciéndole que no la aguanta más", ha agregado el abogado.

Asimismo, el letrado ha explicado que "en las grabaciones se ven cosas que son hasta divertidas, como cuando él le dice 'tú nunca has hecho un voto de silencio', 'me has contado lo mismo cinco veces, cállate ya...'. Eso se escucha y se ve claramente": "Ella está en su mundo, bebiendo vino, caminando por la casa, alrededor de la cama, hablando sin parar... en un delirio, un subidón o lo que quieras".

Finalmente, Álvarez-Osorio ha recalcado que, cuando Cándido echó a la mujer de su vivienda, ella "entró en brote, como en una película de terror, a pegar estallidos, a aporrear la puerta de la casa de Cándido": "Gritaba 'déjame entrar o te voy a arruinar la vida, que se enteren todos los vecinos y voy a llamar a la Policía'".