El exmarido de Aline, la denunciante de Conde-Pumpido: "Me arruinó, es violenta y sigue usando irregularmente mi apellido"

Desde que Aline retiró la denuncia por agresión sexual contra Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación han especulado acerca de los motivos por los que la mujer ha cambiado su versión de los hechos asegurando que no recuerda qué ocurrió en la vivienda del abogado.

Un equipo de En boca de todos se ha trasladado a Brasil, país de nacimiento de la denunciante, para ahondar en su pasado. Así, el matinal ha desvelado que Aline se encuentra en busca y captura por la Policía brasileña por el intento de asesinato de un hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas.

Asimismo, Aline cuenta con una denuncia de una mujer de Marbella, en Málaga, que la acusa de haberla amenazado de muerte. Esta supuesta víctima aportó al matinal de Cuatro una serie de fotografías y vídeos que darían veracidad a su testimonio.

Este viernes, Esther Yáñez, periodista de En boca de todos ha podido hablar, en exclusiva, con el exmarido de Aline. El hombre ha destacado que se conocieron en un exclusivo bar de São Paulo en el que la mujer trabajaba como scort. Aunque él estaba casado, se encaprichó de ella y comenzaron a mantener una relación verdaderamente tormentosa.

El hombre ha destacado que Aline le arruinó por completo y, además, ha descrito a la mujer como una persona "problemática y violenta". De la misma manera, ha agregado que la mujer estaría usando irregularmente su apellido pues, pese a haberse separado y que ella haya recuperado su apellido de soltera, continúa usando el apellido del hombre.

"Cuando la conocí, fue todo muy rápido. Conocí la personalidad de Aline ya dentro del matrimonio. Si hubiese sabido cómo era, no me habría involucrado con ella. No me gustaría entrar en detalles, pero sí tuvimos problemas serios", ha confesado el hombre, que ha preferido mostrarse de espaldas a la cámara para no desvelar su identidad.