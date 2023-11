Lo que hay detrás del brote de neumonías infantiles en China (y por qué recuerda a lo que padeció España el invierno pasado)

China se enfrenta a una oleada epidémica de enfermedades respiratorias que, según los especialistas, podría prolongarse durante las próximas dos semanas. Entre ellas, el brote que ha causado mayor alarma ha sido el de neumonías infantiles en el norte del país, del que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido más información. Por nuestros recuerdos más recientes, escuchar las palabras 'neumonía' y 'China' juntas pone en alerta. Así empezó la pandemia de covid hace ahora cuatro años. Pero los expertos aseguran que la situación que atraviesa el gigante asiático "no es ni inesperada, ni anormal, ni, por el momento, preocupante".

Según recogió este lunes el diario oficialista Global Times, los especialistas del país señalan que el aumento de las infecciones respiratorias en China se debe a una serie de factores, entre los que se incluyen la superposición de múltiples enfermedades respiratorias -todas debidas a "patógenos conocidos" como la gripe estacional, rinovirus, micoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincitial (VRS) y adenovirus-, una "brecha de inmunidad" debido a la disminución de anticuerpos contra estos patógenos por la imposición de medidas anticovid -y cualquier enfermedad respiratoria-, y el impacto del levantamiento de las mismas.

La OMS ha solicitado de forma oficial a China información detallada sobre el aumento de enfermedades respiratorias y los brotes de neumonías infantiles desde mediados de octubre, en comparación con el mismo periodo de los tres años anteriores, en los que se mantuvieron las medidas de prevención de contagios covid-19, que funcionan igualmente para otras enfermedades respiratorias como la gripe o el VRS.

Según explica a 20minutos el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, "lo que está pasando en China ahora es el reflejo de la eliminación de las restricciones tan estrictas que imperaban en el país hasta finales del año pasado. China fue el último país del mundo en levantar las medidas, sobre todo las más estrictas. Y cuando uno elimina las restricciones, facilita que la población que no ha estado expuesta de forma natural a los patógenos respiratorios que circulan, vuelva a estarlo tras un periodo largo en el que no ha habido exposición" y, por tanto, no se han adquirido los anticuerpos frente a esos patógenos.

Lo que está pasando en China es "parecido" a lo que pasó en España el invierno pasado, cuando las consultas afrontaron "una verdadera epidemia de VRS y bronquiolitis en niños más pequeños", agrega el también investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Además, Bassat menciona "la llegada del frío".

Con todo, el pediatra considera que "no hay motivo para una preocupación excesiva" porque los casos se corresponden a patógenos filiados y resalta que es "una buena señal de transparencia y monitorización en tiempo real" que China esté reportando los casos. "Lo que está pasando en China no es ni inesperado, ni anormal, ni, por el momento, preocupante", concluye.

Por su parte, el jefe del Servicio de Epidemiología de Canarias, Amós García, señala que "aunque todavía falta la información, los primeros análisis no demuestran la presencia de microorganismos fuera de los habituales". Como Bassat, García también apunta al tardío "proceso de descompresión" de las medidas de la pandemia -mascarilla, distancia social...- como una "hipótesis razonable de lo que está pasando en China", al tiempo que recuerda que España ya vivió un incremento de virus respiratorios el invierno pasado tras eliminar todas las restricciones contra la covid mucho antes que China. "Habrá que seguir monitorizando, pero no parece que sea una situación que nos deba alarmar", termina el también miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS.

Para el pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, tampoco hay "de momento" razón para alarmarse, pero sí considera que "hay que estar alertados para recibir más informaciones". Añade que en el incremento de enfermedades respiratorias registrado en China, que también achaca al levantamiento de las medidas de prevención no farmacológicas de la pandemia de covid-19, se encuentran virus como el SARS-CoV-2, el de la gripe y los rinovirus, todos conocidos ya.

Respecto al elevado número de casos de neumonía infantil registrados en el norte del país, Moraga Llop expone con cautela que, "por la información disponible", se deben a Mycoplasma pneumoniae, una bacteria frecuente -después del neumococo- que causa pulmonía y neumonía, que se presenta sobre todo en escolares y adultos jóvenes, pero también se puede ver en niños menores de cinco años".

En declaraciones a Science Media Centre, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria, Adrian Hugo Aginagalde, añade que "a diferencia de las infecciones respiratorias virales, los casos por mycoplasma son más difíciles de confirmar. En nuestro medio se han visto circunstancias similares y no han tenido impacto asistencial. A pesar de ello, hasta la confirmación por otras vías (como la serológica), es pronto para tener una evaluación definitiva del riesgo que puede suponer".

En la misma línea que los especialistas consultados por este medio, la viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Sonia Zúñiga, explica a SMC que "teniendo en cuenta que las estrictas medidas restrictivas frente a la covid-19 se han levantado en China hace relativamente poco, no es de extrañar que, al enfrentarse al primer invierno sin ellas, aumenten en general todas las infecciones respiratorias causadas tanto por virus como por bacterias. Y tampoco es extraño que un número significativo de estos casos se dé en niños, cuya inmunidad previa será mucho menor que en otros segmentos de la población".