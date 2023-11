El alcalde socialista de León solicitará "más que nunca" ser Comunidad Autónoma y afea a Sánchez las cesiones que van con la amnistía

El alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, ha vuelto a reivindicar, basándose en el título octavo del artículo segundo de la Constitución, que la provincia sea declarada una Comunidad Autónoma independiente de Castilla y León. El edil se ha hecho eco de un movimiento regionalista que lucha, desde hace cuatro décadas, por ser la decimoctava autonomía española junto a Zamora.

En una entrevista en el programa La Brújula de Onda Cero de este jueves por la noche, Díez ha vuelto a denunciar "el injusto agravio que ha habido históricamente entre los territorios en esta Comunidad Autónoma". Por ello, ha continuado, "cada día estamos más convencidos, y creo que este es el momento adecuado porque se va a abrir una legislatura evidentemente de batalla territorial, donde estoy seguro de que se pueden hacer serios avances en nuestra reivindicación justa y constitucional de que León tiene que ser Comunidad Autónoma".

"Lo voy a pelear más que nunca porque creo que es el momento viendo cómo está el panorama nacional, muy lejos de lo que son los temas independentistas porque nada tiene que ver con la independencia, pero sí con nuestro derecho a nuestro propio autogobierno y a tomar nuestras propias decisiones que durante 40 años se han tomado desde un lugar inadecuado, en este caso, desde Valladolid, y ha supuesto que la infraestructura ferroviaria más importante es Olmedo, [un lugar] que si vinieran los de hace 40 años preguntarían dónde está", ha dicho en relación al traslado del eje ferroviario del noroeste de León a la capital autonómica. Un cambio que Díez considera "ineficiente".

En relación con este tema, el alcalde de León ha manifestado que le preocupa la visión del nuevo ministro de Transportes y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a quien ha pedido ser "el ministro de todos los españoles". "Me preocupa la visión del ministro, que desde el primer día ha realizado declaraciones claramente hostiles hacia este territorio [León]", ha dicho. Díez ha pedido al nuevo titular de Transportes que tenga "visión de país" y ha vuelto a lamentar las "grandísimas deficiencias" en las conexiones entre León, Galicia o Asturias.

El alcalde de León ha asegurado que el autogobierno es su prioridad "más importante", al tiempo que ha recordado que se trata de una propuesta alejada de la idea de desafío territorial. En su opinión, el autogobierno de León sería "útil, más vertebrador del territorio, potenciaría una región abandonada y se trata de hacer más fuerte España. No tiene nada que ver con el independentismo, aunque desde el principio se nos ha querido asociar, creo que intencionadamente, al independentismo catalán, que nada tiene que ver".

Con respecto al independentismo catalán, Díez ha recordado que, en una ocasión, al ser preguntado por el tema, ironizó con que "si hay un territorio que tiene que ser independentista en este país, ese es León, ¿por qué Cataluña? León tiene mucha más historia y méritos. No es el caso porque no es el objeto". "Creo que el tema del independentismo es todo 'bla bla' pero todos sabemos que no hay absolutamente nada detrás. Ni va a haber referéndum de autodeterminación, porque para ello habría que modificar la Constitucional y no sé si el TC estará a favor".

En cambio, ha dicho que "la amnistía es otra cosa". Sobre esta cuestión, el socialista ha dicho que no cree "que sea el principal problema del país" y que no está a favor porque no la ve "esencial" para el país. En este sentido, no ha descartado que Pedro Sánchez engañara a los independentistas: "No sería la primera vez", ha dicho. "El que primero tiene que pronunciarse es el Tribunal Constitucional. Una amnistía no es lo mismo que un indulto, pero no podemos olvidar que [José María] Aznar indultó a 14 miembros de Terra Lliure con el mismo objetivo, el de conseguir el apoyo catalán".

"Me preocupan las concesiones que van con la amnistía", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que Pedro Sánchez "ha sido investido ya y la amnistía no se ha concedido. Veremos a ver lo que pasa", mantiene. "La amnistía, a día de hoy, no existe. Tendrá un proceso de desarrollo de una ley y habrá que pronunciarse".

En una hipotética votación de la ley de amnistía en el Congreso, Díez ha respondido que "no habría votado [a favor] de esta ley de amnistía, por eso no me hicieron diputado nacional", ha sentenciado al ser preguntado por las recientes declaraciones del también socialista Alfonso Guerra.

"Como militante del PSOE, a mí nadie me ha preguntado por la amnistía. A mí me preguntaron si quería un Gobierno progresista, y yo digo que sí", ha proseguido, esta vez para mostrarse contrario al secretario del PSOE en la provincia de León, Javier Alfonso Cendón, quien dijo en que la ley de amnistía es una "oportunidad" para resolver el conflicto catalán, que considera una "herencia del PP".

Preguntado por Carles Puigdemont, Díez ha asegurado que no le parece justo que no responda ante la justicia, pero que no es su mayor preocupación, como sí lo son "las concesiones económicas, no solo a catalanes, sino también a vascos y eso viene de estos territorios, que están en una situación muy compleja y nuestro futuro queda condenado con este tipo de acuerdos".