Alfonso Guerra, en 'El Hormiguero': "Me habría gustado ser actor, poeta o director de orquesta, no político"

El ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, le presentó este miércoles a Pablo Motos en El Hormiguero su libro de memorias, titulado La Rosa y las espinas, en el que Guerra hace un repaso a su trayectoria personal y política.

Lo primero que quiso saber el presentador fue a qué se habría dedicado su invitado si no hubiera seguido el camino de la política: "Me gustaba mucho el teatro, la poesía y la dirección de orquesta".

Hoy ha venido a El Hormiguero, el exvicepresidente del Gobierto del Partido Socialista, Alfonso Guerra #AlfonsoGuerraEH pic.twitter.com/YrYJ4YOsy2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2023

"Antes de dedicarme a la política hice mucho teatro y algo de poesía. La política la veía como algo distante, pero luego usé mis tablas como actor en los mítines. En 1977, mientras otros se ponían nerviosos, yo, no", afirmó el ex político.

También le confesó al conductor del programa de Antena 3 que "no me gusta mucho ir a programas de televisión, pero he venido a El Hormiguero porque es especial... y porque la editorial del libro tenía interés".