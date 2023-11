Alfonso Guerra, en 'El Hormiguero': "Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes"

El exvicepresidente Alfonso Guerra ha acudido este miércoles a El Hormiguero, donde no ha dudado en hablar del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y la futura ley de amnistía con rotundidad. "Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes", ha espetado el que fuera mano derecha de Felipe González antes las preguntas de Pablo Motos sobre la norma con los independentistas catalanes.

Guerra, que ha acudido a presentar un libro de memorias, La rosa y las espinas, ha pedido, al inicio de su entrevista, que el Ejecutivo y la oposición que se sienten a hablar. "Todos los partidos deberían comprometerse a que la oposición se haga lo más dura que sea, pero luego no pasa nada por tomarse un café", ha aseverado. "Elaboré la Constitución con uno del partido de enfrente y luego fuimos grandes amigos", ha agregado.

"Antes de hablar sobre si la ley de amnistía cabe o no cabe en la Constitución, hay que preguntarse si se lo merecen. Rotundamente no", ha señalado el expolítico. "El procedimiento de redacción de esta ley es un poco raro, dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes, que los propios beneficiarios de esa ley sean los que la han redactado", ha dicho a renglón seguido.

"Nunca pensé que un presidente del Gobierno pactaría con delincuentes a cambio de borrar un delito. Cómo es posible que se negocie con un señor que está buscado por la Justicia, es un prófugo", ha recalcado de nuevo.

El histórico socialista ha cargado duramente contra algunas decisiones del recién estrenado Gobierno de coalición y también contra Podemos y ha hecho sorna de la que haya varios vicepresidentes. "Yo no tenía ministerio, solo vicepresidencia, pero era única, no repartida entre cuatro", ha señalado entre risas.

Además, Motos le ha preguntado si hubiera votado la investidura de Sánchez de estar en el Congreso. "Me habría ido a mi casa", ha sentenciado.

"Podemos filtra peronismo"

Durante la entrevista, Guerra tampoco ha tenido problema en lanzar duras críticas contra Podemos, al que ha acusado de ser el problema de todo. "Han filtrado el peronismo a los demás partidos. La idea es que tenemos que seccionar la sociedad en dos y eso es un error. Las sociedades no viven así, cada uno tiene su idea y las defiende, pero eso no quiere decir que no haya colaboración", ha afirmado. "Levante puentes, no muros", ha insistido.

"El podemismo no tiene nada que ver con el socialismo", ha señalado, de nuevo cargando contra la formación de Ione Belarra. Ante las afirmaciones, Motos ha afirmado que tenía miedo por la deriva política de España, pero Guerra lo ha dejado claro: "España es el país más fuerte del mundo".

Por otro lado, el socialista también ha hablado de un referéndum en Cataluña o una posible independencia de la comunidad. "Cuando oigo que con lo que están haciendo ganamos en convivencia en Cataluña... dónde van a vivir los no nacionalistas, ¿en un gueto, en una reserva india?", se ha preguntado.

"Los nacionalistas catalanes son ridículos"

También ha querido dejar claro que el Ejecutivo no puede convocar un referéndum solo para Cataluña, sino que, según el artículo 92, "sería para toda España". "Igual se sorprende del resultado y otros que no son Cataluña dicen que sí", ha espetado entre carcajadas.

Motos ha tirado de la lengua a Guerra, al que ha preguntado sobre la condonación de deuda o sobre Carles Puigdemont, el expresident catalán. "Los nacionalistas catalanes son ridículos. Cuando va el rey no lo reciben pero en las cenas quieren sillas", ha manifestado. "Hay muchísima ignorancia constitucional", ha añadido.

"¿Ha dejado de ser de izquierdas y ahora facha?", le ha preguntado Motos entre risas. "Existe una izquierda reaccionaria, retrógrada, que cuando no dices lo que piensan te dicen facha", ha respondido el socialista, que ha acabado su conversación política con un premisa clara: "Las primarias tuvieron mucho que ver con que se rompiera el PSOE".