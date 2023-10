Alfonso Guerra, firme contra la amnistía al procés: "No piden perdón y quieren que reconozcamos que hicieron lo correcto"

El ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha criticado la amnistía a los presos del procés que Pedro Sánchez negocia con Junts y ERC para su investidura, al declarar que la medida alteraría "la convivencia" y significaría reconocer que los independentistas "tenían razón" cuando convocaron el referéndum de independencia en 2017.

Guerra ha denunciado en el plató de Espejo Público que los actuales partidos con los que el presidente del Gobierno en funciones negocia la amnistía, sin haber pedido "perdón", exigen que se avale que "hicieron lo correcto y que las instituciones fueron represivas" en el 1-O. "No es que pidan el olvido, piden el reconocimiento de que lo que ellos tenían razón y el Estado no", ha sentenciado.

La definición de amnistía que da Sánchez, como una garantía para la "convivencia" y la "concordia", tampoco la comparte Guerra. El exdiputado sostiene que la solución de liberar a los presos catalanes arrastra una "polarización que empieza a alterar la convivencia": "Vamos a estropear la convivencia"

El socialista achaca también la falta de transparencia patente hasta el momento sobre los detalles de la ley de amnistía que sería pactada con Junts y ERC: "No sabemos el texto que va a presentar el Gobierno, la única referencia que tenemos es la que da Puigdemont".

Guerra cree que una supuesta amnistía a los presos del procés no es comparable con la que se llevó a cabo en 1977 para liberar a los presos del franquismo: "Están hablando de la amnistía que se derivaba de un cambio de régimen, nos deberían tomar en serio a los ciudadanos".

Contrario a la amnistía, favorable a los indultos y escéptico con la modificación de los tipos penales de sedición y malversación, el exdirigente socialista acalla las críticas que lo vinculan a la línea de Feijóo: "Yo he votado al PSOE, por si acaso algunos lo olvidan. Creen que me he hecho de derechas".