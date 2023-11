La mitad de votantes socialistas dicen que las concesiones a Cataluña afectarán negativamente a otras comunidades

Prácticamente dos terceras partes de los ciudadanos (el 63,8%) consideran que los acuerdos económicos que ha firmado el PSOE con los partidos nacionalistas catalanes y vascos para la investidura de Pedro Sánchez perjudicarán al resto de España. Y no solo en la derecha: también lo creen así más de la mitad de los votantes socialistas. Así lo refleja el barómetro de noviembre elaborado por DYM para 20minutos, que revela que tan solo en el electorado de Sumar hay más personas que opinan que estas concesiones económicas no serán perjudiciales para el conjunto del país que ciudadanos que piensan lo contrario.

Los pactos suscritos en materia económica por el PSOE con ERC, Junts, PNV y EH Bildu contemplan medidas como el traspaso a la Generalitat de las competencias de Rodalies —la red de Cercanías en Cataluña—, la quita del 20% de la deuda contraída por Cataluña con el Estado —con la posibilidad de que esta medida se extienda a otras comunidades— o la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al gobierno del País Vasco. Esas medidas han sido muy criticadas por la derecha, al entender que suponen un agravio del Ejecutivo hacia otras comunidades. Y solo el 24,8% de los ciudadanos creen que no serán perjudiciales para el resto de las autonomías.

Pero no solo los votantes de PP y Vox temen mayoritariamente que se produzca ese agravio. El 50,8% de los electores socialistas en las pasadas elecciones generales también sostienen que las "concesiones económicas" a algunas comunidades "afectarán negativamente" al resto, y tan solo el 36,6% opinan que el resto de las autonomías no se verán perjudicadas por estos acuerdos. Las cifras, no obstante, están aún lejos de las de los partidos del bloque conservador: el 82,4% de los votantes de Vox afirman que los pactos del PSOE con los nacionalistas afectarán negativamente al resto de las comunidades de España, un porcentaje que crece hasta el 87,9% en el caso de quienes eligieron la papeleta del PP en las pasadas elecciones.

También está bastante extendida la opinión de que el nuevo Gobierno cumplirá en su totalidad o en muy buena parte estos acuerdos alcanzados con los nacionalistas periféricos. El 38,3% de los votantes opina que el presidente Pedro Sánchez "cumplirá todos", "casi todos" o "bastantes" de los pactos, por tan solo un 23,5% que piensa que dará cumplimiento a "pocos" o "ninguno" de los acuerdos. El 24,7% de los encuestados, por su parte, afirma que Sánchez solo llevará a término algunas de sus promesas.

Curiosamente, el convencimiento de que Sánchez cumplirá al menos bastantes de los acuerdos es sensiblemente menor entre los votantes de la derecha, que son los que más críticos se muestran con ellos. El 56,9% de los electores de Sumar y el 47,9% así lo piensan, por tan solo el 38,7% de los votantes de Vox y el 34,5% de los del PP. Es más: las fuerzas de la derecha son las que tienen más electores que creen que el PSOE no cumplirá ninguno de sus pactos con los partidos catalanes y vascos: así lo piensan el 18,7% de quienes eligieron la papeleta de Alberto Núñez Feijóo y el 12,7% de los que hicieron lo propio con la de Santiago Abascal.