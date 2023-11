Anatomía canina: los remolinos de pelo en el trasero de los perros

Los remolinos de pelo, técnicamente conocidos como verticilos capilares, son un fenómeno presente en la anatomía de algunos perros, que aparecen en diferentes posiciones anatómicas, como la zona del pecho, los codos y las axilas, y especialmente en la parte caudal de los muslos, a cada lado del ano.

Estos verticilos o remolinos de pelo, se forman en patrones espirales y, aunque su desarrollo exacto aún no está claro, comparte un origen embrionario ectodérmico común con el desarrollo de la piel, el sistema nervioso y la formación del cerebro. Los remolinos de pelo no son exclusivos de los perros, también los tienen otros mamíferos como los caballos, los gatos, el ganado bovino y los humanos en la cabeza.

Los verticilos capilares en los perros

Los verticilos capilares pueden crecer en dos direcciones, en sentido horario o antihorario, y han despertado el interés y la curiosidad de la ciencia debido a que, en ciertas especies, como las vacas y los caballos, la relación entre la posición de los verticilos faciales y el temperamento del animal ha sido bien documentada. Así, las vacas que tienen verticilos en la frente y la distancia de estos respecto a su canto medial, donde los párpados se unen en el ángulo interior de la cara, poseen un carácter más tranquilo que aquellas que no muestran el verticilo. La dirección de los verticilos también se han relacionado con su respuesta al estrés. Estas características se valoran y tienen en cuenta a la hora de seleccionar al ganado.

Verticilo simple (izquierda) y verticilo doble (derecha) L.M. Tomkins, P.D. Mcgreevy / The Anatomical Record

En el mundo de los perros, los verticilos del lado izquierdo suelen presentarse en sentido antihorario, y los verticilos de lado derecho en sentido horario. Además, se presentan en dos tipos, simples o dobles.

Un verticilo capilar simple es aquel que surge desde un foco central y forma un patrón giratorio plano. Mientras tanto, los verticilos dobles, o con mechones, crecen juntos desde la base y convergen en varias direcciones.

En uno de los estudios más exhaustivos sobre la presencia de verticilos capilares en perros, se localizaron hasta diez lugares anatómicos diferentes donde pueden aparecer, pero la mayoría de los perros comparten la presencia de espirales de pelo en las patas delanteras, a la altura de los codos y en las axilas y junto al recto, que se conocen como verticilos isquiáticos, y donde su presencia alcanza mayor notoriedad, con un total del 80% de las poblaciones caninas estudiadas.

Otras zonas, como los laterales del rostro, a cada lado del cuello o en la zona abdominal, se consideran atípicas. Ningún perro doméstico suele mostrar verticilos en la espalda, sin embargo, hay algunas razas que son especialmente conocidas por mostrar una ‘cresta’ de pelo que crece en dirección opuesta al resto en su parte dorsal, como el rhodesian ridgeback, el Phu Quoc ridgeback vietnamita, y el ridgeback tailandés que, junto a la cresta, muestran dos verticilos paralelos y es una característica única de estas razas caninas.

Detalle de la cresta a contrapelo en la columna de un rhodesian ridgeback. Getty Images / Michael Lofenfeld

El patrón de los verticilos se observa en muchas razas de perros, y se contempla que puedan estar influidos por la genética y tengan un carácter hereditario pero, sin embargo, también se ha visto que afectan otros factores ambientales como el ejercicio o la dieta, lo que hace que el misterio de su presencia sea mayor. No obstante, en los estudios realizados hasta la fecha, parece que los verticilos capilares son más frecuentes en perros con pelajes de longitud corta a media y no excesivamente densos. Es decir, que estos verticilos tienen menor presencia en razas y perros con un pelaje tipo malamutes de Alaska o pomeranias.

En cuanto a la asociación con el sexo del perro o su edad y la presencia de remolinos en los cuartos traseros, no se ha establecido relación significativa. Sí se ha documentado que, en el caso de los verticilos isquiáticos, casi el 99% mostraban espirales simples, y solo un 1% verticilos dobles.

La función de los remolinos de pelo

Aunque la función exacta de los remolinos de pelo en los perros no está completamente comprendida, hay algunas hipótesis. En una investigación llevada a cabo en 2012, los resultados arrojaron que, estadísticamente, los perros diestros con un verticilo en sentido antihorario en el pecho o tórax mostraban el doble de posibilidades de finalizar con éxito un programa de adiestramiento para perros guía, en oposición a los perros con lateralidad izquierda, es decir, zurdos, y verticilos en su pecho en el sentido de las agujas del reloj.

Otra de las teorías sugiere que los verticilos capilares podrían estar relacionados con el temperamento y el comportamiento del animal, tal como sucede con vacas y caballos. En uno de los estudios citados en las referencias de este artículo, liderado por Lisa Tomkins, se estableció que los perros procedentes de refugios tenían significativamente más verticilos en el pecho y en los codos, frente a aquellos que nunca habían pasado por la desagradable experiencia de abandono. Este dato apoya la teoría de que pueda existir relación entre el comportamiento y la presencia de verticilos, y los autores del estudio señalan la importancia de profundizar en esta posible asociación.

En esta imagen, se puede apreciar el verticilo del codo en un pastor alemán. Getty Images

En cuanto a los verticilos isquiáticos, en los cuartos traseros, una tercera hipótesis mantiene que pueden tener una función práctica y proteger al animal contra los elementos. Estas formas en espiral podrían ayudar a repeler el agua de la lluvia y la suciedad y a mantener a los perros calientes en climas fríos, ya que el pelo que crece en remolino puede crear una especie de ‘acolchado’ que proporcione una amortiguación extra cuando los perros se sientan o se tumban.

Por otro lado, también podrían actuar de herramienta comunicativa canina. Los perros utilizan sus colas y el olfateo del esfínter para interactuar con otros cánidos domésticos, y los verticilos isquiáticos, que se encuentran a una altura aproximada de las glándulas o sacos anales, podrían ayudar a transmitir su aroma y agregar información extra sobre su personalidad, si bien esto sigue sin estar del todo claro en las investigaciones llevadas a cabo.

Como vemos, los remolinos de pelo en el trasero o en cualquier otra parte del cuerpo de los perros son un fenómeno intrigante y curioso. Aunque su formación y utilidad no están del todo claras y las hipótesis científicas son, en gran medida, de naturaleza especulativa, estas espirales capilares pueden tener funciones prácticas y posiblemente estén relacionadas con el temperamento del animal. La presencia de los verticilos capilares, o su ausencia, en nuestro perro, no debe preocuparnos ni es motivo que requiera consulta veterinaria, ya que no son indicadores de mala salud o enfermedades.

Referencias:

Hair Whorls in the Dog (Canis familiaris). I. Distribution. L. M. Tomkins y equipo. The Anatomical Record (2010)

Hair Whorls in the Dog (Canis familiaris), Part II: Asymmetries. L. M Tomkins y equipo. The Anatomical Record (2010)

Associations between motor, sensory and structural lateralisation and guide dog success. L. M. Tomkins y equipo. The Veterinary Journal (2012)

Correlation between hair whorls and different types of behavior in dogs (Canis familiaris). Sofie Lillebø. Norwegian University of Life Sciences (2014)