El número dos de Page responde a la propuesta del PP de oponerse a la amnistía: "El transfuguismo es corrupción"

"Solo tú puedes hacerlo". Como a un héroe le rogaba este jueves el Partido Popular de Castilla-La Mancha al presidente de la región, Emiliano García-Page, para que frenase la ley de amnistía que Sánchez ultima con Puigdemont para terminar de atar su investidura. Las opiniones de Page contrarias a las cesiones a los independentistas, lejos de avalar la línea de negociación que encabeza Sánchez, han llegado a servir incluso como un alivio en Génova. Y así se está sintiendo a pocas horas de anunciarse la luz verde definitiva a la amnistía.

El presidente del PP de la región manchega, Paco Núñez, presionaba al mandatario socialista para que vote en contra del acuerdo, animándole a ir un paso más allá en su disconformidad: "No basta con decir que estás en contra, es el momento de actuar". Apremiándole para no colaborar en "una auténtica traición a España", Núñez llegaba incluso a abrirle las puertas del PP si Ferraz le sancionaba por oponerse al acuerdo. Y, aunque no era la esperada, han recibido una respuesta.

Ha sido el secretario de organización, Sergio Gutiérrez, y no Page, quien ha firmado la carta de réplica del PSOE de Castilla-La Mancha. En la misiva, escrita también en clave nacional, Gutiérrez deja en claro que no habrá votos díscolos para la amnistía, argumentando que "el transfuguismo es corrupción" y que "se empieza queriendo ser como Tamayo y se termina siendo como Bárcenas".

Resquicios del pasado

Con objeto de desacreditar la "legitimidad" del PP para dar consejos sobre acuerdos y apoyos, Gutiérrez ha hecho referencia al pacto regional frustrado que el PSOE ofreció al PP para que gobernase la lista más votada en el contexto de las elecciones autonómicas y municipales. "Usted ni siquiera nos respondió a la carta. Si lo hubiera hecho, hoy tendría la legitimidad de dirigirse a nuestro partido para aconsejarnos. Pero no lo hizo", ha achacado.

El PSOE ha pedido a Núñez que tenga "solo un 10% del coraje y de la coherencia" que tiene Page, y le ha instado a "liderar en el seno del PP el debate de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez, tal y como solicitó Esperanza Aguirre, ex presidenta de Madrid".

También en alusión al pasado y para reforzar la oferta de la abstención, el socialista le recuerda a Núñez que "en 2016, a la inversa y con mucho dolor político", el PSOE se abstuvo a la investidura de Mariano Rajoy "por el bien de España". "Nunca el PP nos ha devuelto ese ejercicio de patriotismo ni en Castilla-La Mancha ni en España", ha concluido.

En definitiva, Núñez reta a Page a liderar la oposición a la amnistía y el socialista reta al 'popular' a "liderar la abstención" para no tener que depender de los independentistas. Todo esto en medio de las negociaciones que Sánchez termina de encarrilar para asegurarse la investidura, que aún no está fechada.