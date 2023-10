Feijóo llevará las protestas contra la amnistía a Toledo, Málaga y Valencia

Alberto Núñez Feijóo tratará de replicar el evento "más multitudinario de la historia del PP", como calificó la dirección nacional del partido a la protesta que organizó el líder en la plaza madrileña de Felipe II contra la amnistía. Cerca de un mes después de haber movilizado a decenas de miles de personas -más de 60.000, según los organizadores, y 40.000 según la Delegación de Gobierno-, el presidente popular anuncia ahora otras tres movilizaciones en distintos puntos de España haciéndolas coincidir con el turno de investidura de Pedro Sánchez que gira en torno a la medida de gracia.

Los populares han fechado dichas protestas para los próximos tres domingos consecutivos, con el fin de movilizar las calles en plenas negociaciones del candidato socialista con el independentismo El primero de estos actos se celebrará este domingo, 22 de octubre, en Toledo; el siguiente, 29 de octubre, en Málaga, y, por último, el 5 de noviembre lo hará en Valencia.

Tras la masiva participación ciudadana en la protesta celebrada en Madrid, la dirección nacional evitó descartar nuevas acciones contra esta medida en las calles. En todo caso, ya advirtieron que de producirse sería después de la que había convocado Sociedad Civil Catalana en Barcelona con el mismo motivo. Feijóo y varios dirigentes populares asistieron a dicha manifestación, pero se emplearon en dejar el protagonismo a los organizadores.

Pasada dicha manifestación social contra la amnistía, el PP vuelve a organizar más eventos para escenificar el rechazo de la ciudadanía a una medida que Sánchez no llevó en su programa electoral y de la que renegaba incluso en campaña electoral. Las protestas coincidirán con el proceso de investidura de Sánchez que, pese a no tener aún fijada la fecha, no podrá exceder de la última semana de noviembre. Por este motivo, el PP busca entorpecer las negociaciones de Sánchez con los independentistas llenando las calles de indignación contra la amnistía.