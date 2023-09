Decenas de miles de personas acuden a la llamada de Feijóo contra la amnistía: "Pasaré o no por Moncloa pero defenderé la igualdad"

Decenas de miles de personas -más de 60.000, según los organizadores- y 40.000 según la Delegación de Gobierno- han acudido a la llamada del PP para protestar contra la amnistía que estaría dispuesto a pactar Pedro Sánchez con los independentistas para mantenerse en la Moncloa. A dos días de la investidura que se atisba fallida, Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a los miles de españoles que se han trasladado a la capital en hasta 200 autobuses, a todos los madrileños que se han copado las calles aledañas a la plaza Felipe II y a todos los que, aun no habiendo asistido al acto del PP, no votaron el 23-J por la "cacicada inadmisible" de que los políticos "no sean iguales ante la ley".

A todos ellos, votaran lo que votasen, el candidato a la investidura ha prometido que el martes se subirá a la tribuna del Congreso a defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Aunque el precio a pagar sea el de no gobernar: "Pasaré o no por Moncloa, pero defenderé la igualdad", ha lanzado entre gritos de 'presidente, presidente', acompañados de 'Puigdemont, a prisión'.