El PP se ve "reforzado" para encarar la investidura tras su acto multitudinario: "Tenemos el apoyo social"

Aglutinar a unas 50.000 personas en un acto de partido y superar el récord histórico que logró el PP de José María Aznar en su famoso mitin de Mestalla en 1996 ha sido un chute de energía para Alberto Núñez Feijóo. Más aún a unas horas de la investidura a la que acude sin los apoyos suficientes. Esta es la lectura que hace Génova tras el "éxito" del acto multitudinario que congregó a decenas de miles de ciudadanos en Madrid en contra de la amnistía y en favor de la igualdad de todos los españoles. Y en la que los populares dieron imagen de unidad y exhibieron músculo, con la participación de los expresidentes y los barones del partido. Una convocatoria en la que el PP superó todas sus expectativas y con la que Feijóo se ve "reforzado" para encarar este martes la investidura.

"No tenemos los votos, pero sí apoyo social", apuntan fuentes del PP, que explican que el acto no estaba encaminado a lograr los apoyos parlamentarios, sino a demostrar que tienen poder en las calles. Feijóo defenderá esta semana su investidura -los días 26, 27 [y 29 de septiembre si resulta fallida antes]- con esta imagen de las calles abarrotadas y la de un líder arropado por toda la cúpula de su partido en torno a un mensaje: él no está dispuesto a pagar el "chantaje" de los independentistas para llegar a Moncloa.

Tres meses después de la amarga victoria del PP, la alegría volvió a contagiar a los populares. Los aplausos y la energía de la calle recordaban a aquellas semanas de campaña electoral en las que Feijóo rozaba la victoria con los dedos. "Hacía falta", sostienen fuentes del partido en relación a la fuerza que creen haber logrado para asistir a la investidura. "Ha sido un éxito", comentaba también un barón al término del acto. Conscientes todos ellos del riesgo que podría suponer un acto de estas características a unas horas de una investidura, distintos dirigentes coinciden en valorar como un "acierto" la convocatoria.

"Todo ha salido bien", repiten unos y otros de un acto en el que el líder de su partido recibió el calor del público, como lo hizo también, minutos antes de que tomara la palabra, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los barones lograron movilizar a sus territorios para que estuvieran todos representados. "Nos pidieron que trajéramos un número asequible", comenta un presidente territorial. Pero los 10.000 asistentes que había anunciado la dirección nacional se superaron con creces y la Policía tuvo que cortar las calles aledañas a la plaza de Felipe II con motivo de la enorme afluencia.

"Sánchez no es capaz de convocar este acto", añadían otros cargos populares que se habían sumado a la llamada de su líder. Y Feijóo podrá exhibir este poder de convocatoria y la imagen de unidad de su partido este martes en el Congreso. "No estás solo", enfatizó Mariano Rajoy. Un PP unido en torno a todos sus presidentes territoriales y por sus expresidentes de Gobierno frente a un PSOE que "no respeta a sus mayores", en su caso, a Felipe González y a Alfonso Guerra, que ya se han manifestado en contra del rumbo de su partido.

El dirigente popular no obvió que llega al Congreso con 172 de los 176 apoyos necesarios. Pero dejó claro que priorizará siempre sus valores constitucionales: "Aunque me cueste la Presidencia del Gobierno, defenderé que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales". Y todo esto, junto a una "imagen impactante" del apoyo social y arropado por todo su partido.