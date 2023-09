Rajoy asegura que "la amnistía no cabe en la Constitución" y Aznar habla de "ataque sin precedentes a la convivencia"

El multitudinario acto que el Partido Popular ha convocado para este domingo en Madrid en contra de la amnistía que los socialistas quieren aplicar a los condenados por el procés contó con la presencia de los dos expresidentes populares del Gobierno: Mariano Rajoy y José María Aznar.

Ambos estuvieron en la plaza Felipe II arropando al candidato y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y pronunciaron unas palabras. El primero de ellos fue Aznar, presidente entre 1996 y 2004, que dijo que el proyecto de Sánchez es "un ataque sin precedentes a la convivencia" de los españoles.

"Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuales sean sus ideas. Les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos, y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales", afirmó Aznar.

Aznar ha afirmado que una nación "no puede ser humillada de esta manera". "La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar. Queremos recordar a todos los que trabajaron para que España tuviera un marco de convivencia pacífica", ha afirmado entre aplausos.

Aznar ha dicho que se han concentrado en Madrid para decir "alto y claro" que la Constitución y la ciudadanía no son "moneda de cambio" para "satisfacer a golpistas". "Se lo decimos alto y claro a un Gobierno en funciones y un partido que no ha dejado de debilitar al Estado de Derecho y la Constitución", ha destacado.

Con el objetivo de evitar que se "consume este ataque sin precedentes al marco de convivencia de todos los españoles" ha llamado a hacer un esfuerzo a todos y ha acusado a Pedro Sánchez de mentir y de estar dispuesto "a todo con tal de mantener el Gobierno y el poder", hablando ahora de "desjudicialiación".

Rajoy defiende la Constitución

Por su parte, Mariano Rajoy, presidente entre 2011 y 2018, dijo que la amnistía que quiere perpetrar Sánchez es "una enmienda a la totalidad de la Constitución y de la democracia" y supondría "el paso a otro régimen" en el que "imperaría la ley del más fuerte".

El político gallego ha arremetido contra el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por "mercadear" con el Estado de Derecho "para ganar una investidura".

"Si la amnistía de 1977 supuso el fin de la dictadura, esta amnistía, que ahora se pretende, supondría el paso a otro régimen distinto, donde imperaría la ley del más fuerte, donde la igualdad de los españoles ante la ley habría desaparecido y donde la independencia de la justicia estaría abierta al albur de los intereses políticos de turno", dijo Rajoy.

Rajoy exclamó que el PP se opondrá "con todos los medios legales" a su alcance a "quienes pretendan establecer un gobierno sobre las ruinas de la historia democrática y del Estado de Derecho" con una posible ley de amnistía.

"Es la primera vez en la historia que la investidura no depende ni de un mandato electoral, ni de un programa de gobierno, sino del chantaje de un prófugo de la justicia", ha dicho el exlíder popular, que calificó de "fraude" a Sánchez, por haber dicho a los españoles que esta "no cabía en la Constitución" y "que no la aprobaría", pero ahora no lo dice.

"¿Y por qué no lo dicen ahora? La única diferencia entre el no rotundo de entonces y los silencios o palabras huecas de ahora son los votos de Puigdemont que Sánchez necesita para ser investido", agregó Rajoy.

El expresidente dijo que la amnistía es "moralmente inaceptable" porque supondría reconocer que tenían razón quienes violaron la Constitución y las leyes". "Vendría a convertir a los golpistas en honrados ciudadanos cumplidores de la ley", ha dicho, y ha explicado que también supondría decir a los españoles que se movilizaron "contra el golpe", que la Constitución "no merecería esa defensa".

"Sería reconocer ante Europa y al mundo entero que nuestro Estado de Derecho depende de las necesidades del Gobierno de turno y que conspirar y malversar es algo legítimo", ha afirmado, y ha añadido que la amnistía es "una enmienda a la totalidad de la Constitución y la democracia".

Según Rajoy, todo responde "al interés en particular" de Sánchez, quien "persigue un único objetivo sin importarle nada ni nadie", ha dicho, y ha pedido a los ciudadanos que se den cuenta de cómo el PSOE "maquilla" la amnistía con "palabras falsas", como igualdad o convivencia, y ha llamado a "desmontar tanta mentira".

Rajoy ha dedicado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo: "Alberto, te ha tocado un momento de enorme dificultad, pero has conseguido en poco tiempo grandes logros", ha dicho el expresidente, para asegurarle que cuenta con los miembros del PP para "frenar cualquier ataque a la igualdad de los españoles y a la unidad de la nación".