Recomendaciones si tienes hijos con discapacidad y vas a salir de viaje: "Hay que tener todo el viaje bien planificado"

Hacer planes siempre entraña algo de dificultad. Cuadrar agendas, sopesar diferentes opciones, conseguir que salgan las cuentas... Si en casa hay un peque con alguna discapacidad, es un factor más a tener en cuenta. Toca descartar algunas opciones y tener en cuenta otras. Si el trabajo te lo permite y vas a aprovechar la festividad del 12 de octubre para escaparte unos días, algunos profes y profesionales del Cole de Celia y Pepe, de la Fundación Querer, han decidido crear una guía de recomendaciones a tener en cuenta para que los días de asueto sean lo más beneficiosos posible para toda la familia. No obstante, nos recuerdan que estos consejos son generales y que no hay nada como adaptar cada uno a las necesidades o demandas de cada niño.

Cuando se viaja con niños, hay que tener en cuenta ciertas circunstancias que se pueden dar fuera de casa. Por ello, y en primer lugar, la planificación del viaje es fundamental. "Es importante tener clara la ruta que se va a hacer. Saber en qué puntos se van a hacer las diferentes paradas. En ellas, los peques pueden estirar las piernas, jugar un rato", explica Susana Lominchar, directora del Cole de Celia y Pepe.

El viaje

"Uno o dos días, no mucho antes, hay que contarles qué viaje se va a hacer. Es bueno explicarles a dónde vamos, qué vamos a ver. Así, ellos también se involucran y lo van a vivir con mucha más motivación e ilusión en lugar de angustia", recomienda Carolina Pérez, profesora del Cole de Celia y Pepe especializada en Audición, Lenguaje, Psicología Positiva y e Inteligencia Emocional.

Algunos niños tienen gran facilidad para dormirse en el coche. En cambio, otros necesitan estar activos. Por ello, es muy importante preparar aquellos recursos y objetos que queremos llevar dentro del vehículo. "Pintura de fácil manejo, cuentos o sus juguetes preferidos", propone Carolina.

Otro factor importante a tener en cuenta es el acondicionamiento del coche antes de salir de viaje. Comprobar la temperatura interior, que la calefacción y el aire acondicionado funcionan correctamente, y que los niños vayan cómodos, pero bien colocados, en los asientos de seguridad.

Entretenimiento para el viaje

El entretenimiento, recuerda Susana Lominchar, es otra parte fundamental para hacer el viaje más llevadero. "Durante los días previos se puede crear una playlist con sus canciones preferidas. Si el viaje es más largo, o ya implica el uso del avión, lo ideal es preparar varias películas".

El coche es un espacio común, y la música que le gusta al niño no debería condicionar al resto de los ocupantes. Así lo entiende Carolina Pérez, que recomienda el uso de auriculares. "Si es la primera vez que los van a usar, es bueno hacer alguna prueba previa en casa. Que no les suponga un elemento extraño con el que no están familiarizados".

La nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades. Los audiolibros también pueden entrar en la ecuación. "Podemos descargar varios cuentos en un dispositivo. Los audiolibros son una gran fuente de entretenimiento, ya que potencian la imaginación de los más pequeños de la casa", recomienda Susana Lominchar.

Los aperitivos, snacks y bebidas son otro aliado para hacer del viaje una experiencia muy positiva. "Todo ello sumará para que la experiencia sea agradable y placentero para todos los miembros de la familia", afirma Lominchar.

Aunque la tecnología ha ampliado la oferta de entretenimiento, Susana Lominchar nos recuerda que los juegos de siempre también son una excelente alternativa. "Desde el veo, veo a buscar un objeto, un color de otro coche, una letra en alguna matrícula, pasando por las adivinanzas o las palabras encadenadas".

Para la directora del Cole de Celia y Pepe hay dos ingredientes más que van a hacer del viaje todo un éxito: la paciencia y la flexibilidad. "Hay que tener todo el viaje bien planificado, pero esos preparativos no tendrían ninguna utilidad si no dejan espacio para la flexibilidad. Hay que saber adaptarse a todo lo que pueda surgir durante el trayecto", concluye Susana Lominchar.

Excursiones

Aprovechando los últimos coletazos de buen tiempo, pasar tiempo al aire libre puede ser una gran opción para este festivo. Caminatas, rutas naturales, o paseos por la ciudad son algunas de las alternativas que nos pueden ayudar a salir de casa y, por un rato, dejar las pantallas. Antes de salir al campo, es importante preparar todo. "El calzado es fundamental. Hay que usar un tipo de zapatilla que se adecue a la actividad que se va a realizar pero que, al mismo tiempo, de comodidad y seguridad al niño", explica Yaiza Galán, profesora de Educación Física en el Cole de Celia y Pepe.

La hidratación es otro punto clave a la hora de salir a caminar. Para ello, Yaiza recomienda salir de excursión siempre con una cantimplora de agua. Estos envases permiten que el agua se mantenga a una buena temperatura, sin sufrir el calor del exterior. Beber agua cada cierto tiempo es un hábito realmente saludable para la salud.

No sólo hay que beber. "También es aconsejable llevar algunas piezas de fruta y frutos secos. De esta manera, podemos reponer azúcares y recuperar energía para lo que quede de excursión", explica Yaiza Galán.

Inglés

Estos días sin cole pueden ser una gran oportunidad para repasar lo aprendido en clase de una manera mucho más amena y divertida. Para no perder el contacto con el idioma, es recomendable tener presente el inglés durante el puente. "Ir al cine o ver en casa alguna película en versión original con subtítulos es una forma muy entretenida de ir habituando el oído", explica Benjamin Pitters, profesor de Inglés en el Cole de Celia y Pepe.

Si, en cambio, la familia tiene previsto salir de viaje o hacer actividades fuera de casa, Benjamin recomienda jugar al veo, veo en inglés. "Es una buena forma de repasar los objetos, los colores, el sonido inicial de las palabras".

Las adivinanzas también se cuelan en las recomendaciones de Benjamin. "En inglés, se puede jugar a adivinar animales. El padre o la madre piensa en un y el peque, haciendo preguntas en inglés, tiene que tratar de averiguar de qué animal se trata. Lo bueno de este juego es que permite intercambiar los roles. Así, luego pueden ser los padres quienes pregunten y ellos repasar y trabajar las respuestas en inglés".