Día de la Hispanidad 2023: dónde es festivo el jueves 12 de octubre

Este jueves 12 de octubre tiene lugar el Día de la Hispanidad o la Fiesta Nacional de España. Una fecha en la que se conmemora el descubrimiento de América por la expedición de Cristóbal Colón en 1492, simbolizando "la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos", subraya la Ley 18/1987, de 7 de octubre.

Durante la mañana de este jueves se celebrará el popular desfile militar de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Madrid, en el que participan todos los miembros y efectivos de seguridad del país y que cuenta con la presencia de la Familia Real y representantes del Gobierno central y de las diferentes autonomías.

Festivo en todo el país

En este sentido, el 12 de octubre de cada año es un festivo a nivel nacional no sustituible. Así lo recoge el calendario laboral emitido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De tal manera que es un día festivo en todo el país, que no se puede sustituir por otro.

Sin embargo, al ser el jueves la jornada festiva, no habrá un puente, salvo las personas que sí tengan vacaciones el viernes 13 de octubre. Al ser una jornada festiva no sustituible, las comunidades autónomas no pueden cambiar esta fecha, como si ocurre con otras.