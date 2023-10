Qué hacer por el Día de la Hispanidad 2023 en Madrid: conciertos, cabalgata y mercados

El Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España se celebra este 12 de octubre. Madrid acogerá por tercer año esta celebración, en la que se pone en valor la lengua y las culturas hispánicas. Para ello, la Comunidad, en colaboración el Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un programa de actividades que se desarrollará entre el 6 y el 15 de octubre. Los espectáculos, la música en directo y la comida serán los grandes protagonistas de este evento, que tendrá como país invitado a República Dominicana.

El Matadero Madrid, las plazas Mayor y de Oriente, la Puerta del Sol y la calle Alcalá acogerán diferentes conciertos y espectáculos gratuitos durante el fin de semana, desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de octubre. A estos se le sumarán diferentes mercados de la ciudad, donde se llevarán a cabo diferentes demostraciones culinarias de recetas típicas de culturas gastronómicas hispanas.

Conciertos por el Día de la Hispanidad en Madrid

Martes, 10 de octubre

19.00 horas — Patricia González (Teatro de La Abadía)

Miércoles, 11 de octubre

21.00 horas — Juan Motos Farina (Sala de Cristal, Teatros del Canal)

Jueves, 12 de octubre

13.00 horas — Juan Valderrama (pza. Mayor)

(pza. Mayor) 13.00 horas — Las Karamba (Matadero Madrid)

(Matadero Madrid) 17.30 horas — Lorna (Matadero Madrid)

(Matadero Madrid) 20.00 horas — espectáculo 'Ckuri, limpiadores de pueblos' , de La Huella Teatro (pza. de Oriente)

, de La Huella Teatro (pza. de Oriente) 21.00 horas — Rodrigo Sosa (Sala de Cristal, Teatros del Canal)

(Sala de Cristal, Teatros del Canal) 21.00 horas — espectáculo flamenco de El Corral de la Morería , con Jesús Carmona, Eduardo Guerrero, Olga Pericet y Ana Morales (pza. Mayor)

, con Jesús Carmona, Eduardo Guerrero, Olga Pericet y Ana Morales (pza. Mayor) 21.00 horas — Vicente García (pza. de la Remonta)

(pza. de la Remonta) 21.30 horas — espectáculo piromusical del Día de la Fiesta Nacional (pza. de Cibeles)

Viernes, 13 de octubre

17.30 horas — Nico Sorin (Matadero Madrid)

(Matadero Madrid) 19.00 horas — Delaporte (pza. Mayor)

(pza. Mayor) 19.00 horas — Camino a Mercedes (Casa Sefard-Israel)

(Casa Sefard-Israel) 19.45 horas — Susana Baca (Sala Verde, Teatros del Canal)

(Sala Verde, Teatros del Canal) 20.00 horas — espectáculo 'Ckuri, limpiadores de pueblos' , de La Huella Teatro (Puerta del Sol)

, de La Huella Teatro (Puerta del Sol) 21.00 horas — Carlos Sadness (pza. de España)

Sábado, 14 de octubre

13.00 horas — Carlos Vives (pza. de la Independencia)

(pza. de la Independencia) 13.00 horas — Isaac et Nora (Matadero Madrid)

(Matadero Madrid) 13.00 horas — Yo Soy Ratón (parque Santander)

(parque Santander) 17.30 horas — Mitú (Matadero Madrid)

(Matadero Madrid) 20.00 horas — Riccie Oriach (pza. de la Remonta)

(pza. de la Remonta) 21.00 horas — Xiomara Fortuna (Sala de Cristal, Teatros del Canal)

Domingo, 15 de octubre

13.00 horas — Ruby Palomino (Matadero Madrid)

Actividades por el Día de la Hispanidad en Madrid

El programa de actividades con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad arranca en Madrid el 6 de octubre con el pregón del novelista y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez. También ese mismo día tendrá lugar la primera jornada de teatro con el Festival Surge Madrid, que se desarrollará entre el 6 y el 15 de octubre. Asimismo, en Teatros Canal tienen programadas algunas actuaciones entre el 8 y el 15 de octubre en las salas Verde, Negra y de Cristal.

El Festival MadBlue llenará de música el parque del Oeste los días 7 y 8 de octubre. Por sus dos escenarios pasarán artistas como Arde Bogotá, Miss Cafeína, Love of Lesbian o Tu otra Bonita, entre otros. Además, el último día tendrá lugar la carrera Run For The Earth.

El día 7 tendrá lugar la tradicional Cabalgata de la Hispanidad, donde diferentes agrupaciones mostrarán la riqueza cultural de las comunidades hispanohablantes. Partirá desde Teatros del Canal hasta Fuencarral, donde la Real Banda de Gaiteiros de Ourense se encargará del cierre del acto.

Gastronomía por el Día de la Hispanidad en Madrid

Los mercados municipales de Madrid volverán a ser los grandes protagonistas de la Hispanidad. Entre el 7 y el 14 de octubre, a partir de las 12.00 horas, se podrán disfrutar de diferentes actividades, principalmente show cooking. El primero será el del Mercado Municipal de Barceló, con la participación de Pepa Muñoz y una exhibición de cocina venezolana con El Punto Guay. Estos serán los mercados participantes: