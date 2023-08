Abascal deja en el aire su apoyo a Feijóo tras no tener representación en la Mesa: "Hemos mostrado generosidad a cambio de nada"

Santiago Abascal, no ha salido satisfecho del arranque de la XV legislatura en el Congreso de los Diputados. El presidente de Vox ha puntualizado este jueves que, antes de apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, su partido volverá a hablar con el PP "para entender" si realmente están dispuestos a impedir un Gobierno "de destrucción nacional". El líder de Vox ha añadido que su partido "ha mostrado generosidad" y ha cedido sus 33 diputados al PP "a cambio de nada", por lo que le "sorprende que otros sean incapaces" de hacer lo mismo.

Abascal ha hecho estas consideraciones tras la sesión parlamentaria tras no haber podido revalidar su plaza en la Mesa del Congreso al obtener el único apoyo de sus 33 diputados, una Mesa que, ha denunciado, ha sido pactada y repartida con un acuerdo del PSOE "con golpistas y con un prófugo de la Justicia". "Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la Mesa del Congreso de los Diputados sea precisamente recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones y por lo tanto me cuesta mucho contestar", ha admitido a las reiteradas preguntas de los medios sobre este asunto.

Justo antes de su intervención, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha desvinculado la posición de Vox en la Mesa de una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo, señalando que son "cuestiones distintas" y remitiéndose al comunicado que ha hecho público el partido de Abascal. Gamarra ha celebrado además que el PP cuente con cuatro puestos en la Mesa y ha agradecido el apoyo de fuerzas como UPN para lograrlo, al considerarlo una apuesta por la moderación y la estabilidad.

"Ataque inédito"

Desde Vox, según su líder, van a volver a hablar con el Partido Popular "para entender" qué es lo que quieren hacer. "Necesitamos explicaciones", ha reiterado. "Necesitamos entender, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox", que no tiene "la responsabilidad de aquellos que han tomado una decisión histórica en España" y es dejar fuera de la Mesa a una fuerza con 33 escaños, ha abundado el líder de Vox.

Con todo, ha insistido en que lo más grave de todo es el "ataque inédito a la unidad nacional" que se ha producido hoy en el Congreso y que el golpe de Estado separatista de 2017 vaya a ser "perpetrado ahora desde el Palacio de la Moncloa" con unos votos obtenidos del "separatismo" y de "un prófugo de la Justicia", ha concluido.