El PSOE ata la Mesa del Congreso: pacta con Junts y ERC impulso del catalán y explorar "vías legales" para desjudicializar el 'procés'

Habrá mayoría progresista en la Mesa del Congreso de los Diputados, su órgano de gobierno. Junts per Catalunya, el partido del expresident Carles Puigdemont, anunció este jueves por la mañana un acuerdo con el PSOE para facilitar esta mayoría de izquierdas y que la socialista Francina Armengol sea la nueva presidenta de la cámara. Y poco después hizo lo propio ERC, con lo que el bloque progresista tiene asegurados 178 votos en la votación de este jueves que le darían la mayoría absoluta necesaria.

A cambio, los socialistas se han comprometido a garantizar el uso del catalán y las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias y una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas mientras gobernaba el PSOE. Además, el acuerdo incluye seguir avanzando por todos los caminos posibles para lo que los independentistas llaman "desjudicializar" el "conflicto político" derivado del referéndum ilegal de octubre de 2017.

Tras unas últimas horas de máxima tensión e incertidumbre, el secretario general de Junts, Jordi Turull, trasladó el acuerdo con el PSOE a los miembros de la Ejecutiva del partido este principio de acuerdo durante la reunión telemática que mantuvieron durante la mañana de este jueves, apenas un par de horas antes del inicio de la sesión de constitución de las Cortes. ERC, por su parte, confirmó el sentido de su voto a eso de las 9.30 de la mañana en una rueda de prensa en la que su portavoz, Gabriel Rufián, insistió en que la decisión de hacer presidenta del Congreso a Armengol no supone que ya exista un acuerdo para investir a Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa.

Los republicanos aseguraron que el PSOE se había comprometido a cumplir sus tres exigencias para dar a la izquierda la mayoría en la Mesa del Congreso. La primera de ellas es la que se puede cumplir de manera más sencilla: según ERC, los socialistas se han comprometido a reformar el reglamento de la Cámara Baja para que se pueda intervenir en ella en catalán, gallego y euskera, además de en castellano, como ya ocurre en el Senado. Asimismo, y siempre según ERC, PSOE y Sumar habrían prometido también poner en marcha una ley orgánica para que los ciudadanos puedan dirigirse a cualquier instancia de la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales, si bien esta segunda reforma requerirá de una tramitación legislativa mucho más larga.

Asimismo, PSOE y ERC se han comprometido a poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso de espionaje político Pegasus, el programa por el cual el CNI habría espiado supuestamente a varias personalidades de la vida política catalana, entre otros ciudadanos. Y, por último, el acuerdo supone que "el Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las 'vías legales necesarias'", explica ERC. Para los republicanos, estas vías legales no excluyen en ningún momento la aprobación de una ley de amnistía, pero esa posibilidad no se menciona expresamente en ningún momento.

El control de la Mesa, fundamental

El papel de la Mesa del Congreso es fundamental en el día a día de la legislatura, y tener la mayoría en la misma —así como controlar su Presidencia— es vital para cualquier Gobierno, por lo que haber conseguido una mayoría progresista daría tranquilidad a un eventual Ejecutivo de PSOE y Sumar si finalmente se constituyera. El rol más visible de la presidenta de la Cámara Baja es el de controlar las sesiones plenarias y llamar al orden a los diputados, así como dar y quitar la palabra, algo que será uno de los cometidos principales de Armengol.

Pero, más allá de eso, la Mesa tiene la misión de calificar todas las iniciativas registradas, lo que le permite rechazar algunas incluso antes de que se debatan, como ocurrió la legislatura pasada con el intento de abrir comisiones de investigación sobre el rey emérito. Y, especialmente, este órgano puede extender hasta el infinito los plazos de enmiendas de proposiciones de ley admitidas a trámite por el Congreso, lo cual significa, en la práctica, que PSOE y Sumar podrán bloquear la tramitación de aquellas que sean contrarias a sus postulados incluso aunque hayan recibido la aprobación del Pleno de la Cámara Baja para comenzar a tramitarse. Esa no deja de ser una aplicación del reglamento torticera, pero que utilizan todos los partidos cuando pueden y les conviene.

Tal y como se encargó de resaltar en varias ocasiones Rufián, el acuerdo de este jueves únicamente permite a PSOE y Sumar controlar la Mesa del Congreso, pero no implica que ya haya un pacto para facilitar la investidura a Pedro Sánchez. No obstante, haber superado este primer escollo supone que el bloque progresista ha sobrevivido a su primer punto de partido y allana el camino para seguir negociando con Junts y ERC, ya que fuentes de uno de los partidos del bloque de la izquierda se mostraban este miércoles convencidas de que, si PSOE y Sumar no lograban retener este jueves la mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, lo más probable es que hubiera repetición electoral.