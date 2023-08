Feijóo da por sentado que el rey propondrá para la investidura al ganador de las elecciones "como ha hecho siempre"

Alberto Núñez Feijóo, que ha comparecido frente a su grupo parlamentario este miércoles en el Congreso, se ha mostrado seguro de que el rey actuará "como ha hecho siempre" y propondrá al ganador de las elecciones -él mismo- para intentar ser investido presidente. Así lo ha expresado después de señalar que "es lógico comenzar la legislatura como vencedores de las elecciones" y que "hay que saber ganar y hay que saber perder".

El líder del Partido Popular ha respondido también a las acusaciones de Pedro Sánchez, que este miércoles por la mañana ha recriminado a los populares por lo que considera "presiones al jefe del Estado". El presidente en funciones ha interpretado estas "presiones" después de que el número tres del PP, Elías Bendodo, se mostrase el lunes "convencido" de que el rey propondría a Feijóo y señalase que "una investidura rápida es buena para el conjunto de los españoles".

"No es hora de presiones al jefe de Estado ni de cábalas mágicas, sino que es hora de la democracia parlamentaria", ha resuelto Sánchez. Sin embargo, Feijóo ha apuntado que "las presiones y los problemas" los tiene el líder socialista, porque el PP "ha ganado las elecciones". "Nosotros tenemos comprometidos 172 votos a favor de nuestra investidura", ha dicho, "Sánchez necesita el apoyo de la extrema izquierda, de los partidos soberanistas y los independentistas para superarnos".

Más allá de esta respuesta al líder socialista, el discurso con el que Feijóo ha presentado a sus candidatos a las mesas parlamentarias ha estado centrado en una idea: el PP ha ganado las elecciones y debe gobernar. El gallego ha repetido en varias ocasiones que su partido ha obtenido "87 parlamentarios más que en las anteriores elecciones" mientras que el PSOE ha perdido "21 parlamentarios entre diputados y senadores".

Con lo cual, Feijóo considera que estos resultados dan al PP la "enorme responsabilidad" de dotar a España "de un Gobierno que gobierne desde el primer momento". El responsable de la "incertidumbre" que ha dejado el escenario postelectoral es, a juicio de Feijóo, Pedro Sánchez. Según ha explicado, esto es así porque "su posibilidad de gobernar requiere el apoyo de diputados cuyo interés es debilitar o romper el país".

"España no merece un presidente que quiera serlo después de perder las elecciones, no merece que no sepamos qué partido va a dirigir la presidencia del Congreso, no merece preguntarse cada día hasta donde pretenden llegar por unos meses más en el Gobierno", ha subrayado el gallego.

Por el contrario, el presidente del PP ha asegurado que su formación es "garantía de las estabilidad y gobernabilidad de España". "Queremos conformar una mayoría para que un Gobierno gobierne en nuestro país con diputados suficientes para sacar las leyes adelante", ha indicado. Para ello, el PP cuenta "con experiencia de Gobierno" y "proyectos e ideas que han funcionado". Así lo ha expresado Feijóo, para poner después el colofón a su relato: "Siempre dejamos España mejor de lo que nos la encontramos".

Pero para ser designados -tanto en la presidencia de la Mesa del Congreso, que se decide mañana, como en la presidencia del Gobierno- el PP necesita recabar los apoyos de varios grupos parlamentarios. A esta situación también se ha referido Feijóo en su discurso: "El PP ha entendido el mensaje que los españoles han dado en las urnas. Hemos ganado claramente las elecciones pero no tenemos la mayoría para gobernar en solitario, por tanto debemos negociar para que los intereses de España estén por encima y la Constitución sea la norma básica de cohesión y el Estado de las autonomías quede blindado".

En definitiva, el líder popular, que aspira a ser propuesto por el rey para alcanzar la presidencia del Gobierno, se ha comprometido ante su grupo parlamentario a "trabajar por darle a España un Gobierno centrado frente al Gobierno destructivo que propone Sánchez". Además, ante unos resultados electorales que han dado al independentismo un papel clave en la formación de Gobierno, Feijóo ha incidido en su "compromiso" de garantizar la convivencia de "una nación tan antigua como la española".

"No tenemos ningún compromiso que no sea con España, con vocación de superar la dialéctica de bloques y con una profunda ambición reformista", ha apuntado, "quedo a disposición de los grupos en el Congreso y en el Senado para recorrer el camino que España nos exige".