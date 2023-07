Díaz cierra su campaña de la mano de Belarra y apelando a la "remontada": "Tengo datos, las encuestas les van mal, vamos a ganar"

Sumar echa el resto en Madrid para cerrar la campaña electoral de la "remontada" de la izquierda. Ese ha sido el mensaje que ha querido trasladar en un encendido acto la candidata de la coalición, Yolanda Díaz, que ante un abarrotado auditorio en el Parque Tierno Galván de la capital -más de 6.000 personas, según la organización- ha asegurado tener "datos" de encuestas internas que esta última semana no han podido publicarse por prohibición legal, pero que reflejan que a la derecha le va "mal" y que el bloque progresista puede gobernar tras las elecciones del próximo domingo. "Creed que podemos ganar, porque es verdad", ha pedido Díaz a voz en grito ante un público entregado.

La líder de Sumar ha compartido escenario con los líderes de los principales partidos que integran su coalición, con excepción de IU, representado por su eurodiputada Sira Rego. Ha sido el segundo acto de campaña en el que Díaz ha intervenido mano a mano con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y también han estado presentes sobre el escenario la líder de Más Madrid, Mónica García, y la de Catalunya en Comú, Ada Colau, amén de la activista trans y diputada regional Carla Antonelli o la concejala madrileña Carolina Elías.

Este de Madrid ha sido el segundo mitin de campaña que Díaz ha compartido con Belarra, y en él la líder morada ha reivindicado el papel de "los militantes de Podemos" en la campaña electoral y ha defendido la coalición de Gobierno asegurando que es "el mejor patrimonio democrático que tiene el país". "Revalidar el Gobierno de coalición es la única posibilidad a partir del domingo para seguir ampliando la España para la gente que nunca había tenido a nadie sentado en el Consejo de Ministros", ha asegurado Belarra ante un público que la aplaudió como a ninguna otra interviniente, a excepción de Díaz.

Uno de los puntos más celebrados por parte del auditorio de la intervención de Belarra ha sido la reivindicación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, vetada por Díaz de la listas de Sumar. "¿Alguien piensa que tendríamos toda la nueva generación de derechos feministas si no fuera porque Irene Montero ha estado al frente del Ministerio de Igualdad? Sería impensable la ley del sólo sí es sí, la nueva ley del aborto, la ley trans y de derechos LGTBI, el plan corresponsables", ha planteado Belarra, que ha asegurado estar "orgullosa" de Montero.

La líder de Podemos también ha mantenido la tregua con Díaz celebrando expresamente su papel en la subida del salario mínimo durante la pasada legislatura. Y la candidata, por su parte, ha mencionado expresamente a "Ione" cuando ha pedido el voto a los indecisos entre Sumar y el PSOE asegurando que la líder morada sabe mejor que nadie que a Unidas Podemos le "ha costado sacar muchas medidas adelante" en la última legislatura.

"Hoy ganamos las elecciones si hacéis vuestra tarea"

No obstante, la mayoría de las referencias de Díaz durante su discurso han sido contra el PP, a quien ha comparado -como lleva haciendo toda la última semana de campaña- con Vox. "Las ideas del PP y Vox son las mismas, vienen del mismo sitio, que no os engañen", ha asegurado la líder de Sumar, que ha ironizado con que el "moderado" Alberto Núñez Feijóo "lo está pasando mal" y está viendo cómo la campaña "se le hace muy larga". "Tengo datos, las encuestas les van mal, salid a votar, creed que podemos ganar, porque es verdad, porque aunque no se publiquen las encuestas tenemos datos y están nerviosos", ha dicho Díaz para encender a los suyos.

"Hoy el relato no es verdad, no van a ganar, creed que estamos ya en la remontada y que hoy ganamos las elecciones si vosotros hacéis vuestra tarea", ha pedido la líder de Sumar a sus simpatizantes. Y ha insistido para amarrar a los últimos indecisos entre su coalición y el PSOE en que "la única formación política que ahora mismo es la bancarrota del PP es Sumar" y que "solo Sumar garantiza el gobierno de coalición progresista". "Pero no solo eso, Sumar es la fuerza decisiva que gana derechos, porque no nos conformamos, queremos limitar el precio del alquiler, queremos reducir la jornada laboral, queremos tiempo para nuestras vidas", ha afirmado.