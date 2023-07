Díaz aprovecha el tirón del debate para tratar de convencer a los indecisos entre Sumar y el PSOE: "Somos la fuerza decisiva para ganar"

Sumar trata de aprovechar la actuación de su candidata, Yolanda Díaz, en el debate del pasado miércoles en RTVE para morder en el electorado del PSOE y hacerse con votos de indecisos de izquierdas. Este jueves, Díaz celebró un acto en Girona junto a la candidata de Sumar en Cataluña, Aina Vidal, y la número 1 por la provincia gerundense, Júlia Boada, y allí percutió en un mensaje que busca conseguir los últimos apoyos del electorado progresista: que Sumar "es la fuerza decisiva" y la única cuya fortaleza puede permitir "que tengamos un gobierno de coalición progresista tras el 23 de julio".

Díaz ha decidido pasar su penúltimo día de campaña electoral en Cataluña, una comunidad que se prevé clave para las elecciones del domingo porque del desempeño en ella dependerá una parte importante del resultado tanto del bloque conservador como del bloque progresista. Por la mañana, la líder de Sumar visitó Girona, y este jueves por la tarde hará lo propio con Barcelona. Y en su primer mitin, Díaz aprovechó para recordar que Girona es una de esas provincias medianas -reparte seis escaños- en las que, si Sumar consigue escaño, es probable que sea arrebatándoselo a una de las fuerzas de la derecha.

"Aquí nos disputamos que Júlia Boada sea diputada o que este escaño se lo lleven los señores del PP que quieren acabar con nuestras vidas", afirmó a las claras la candidata, que insistió, además, en que a nivel general de toda España su coalición se disputa "el tercer puesto con Vox", lo que supone un puñado de escaños más. "Somos la fuerza decisiva" y, además, - "ayer quedó claro que somos la única formación que tenemos un proyecto de país", apuntó Díaz aprovechando el viento de cola del debate. E insistió en que "ellos", PP y Vox, "ganan si nosotros no nos creemos que podemos ganar".

"Y nosotros hemos demostrado ayer que estamos dispuestas a ganar más derechos", aseguró la líder de Sumar en un tono encendido, muy alejado de la habitual calma que la caracteriza pero que lleva utilizando toda esta última semana de campaña para movilizar a su electorado. "El PP nos dice que va a volver a los recortes, y han hablado clarito y han dicho que los españoles vamos a pasar apuros", señaló en esta línea Díaz, que insistió que un voto a Sumar quiere "que quienes pasen apuros sean los amigos de Feijóo", a quienes identificó con los grandes millonarios y las multinacionales.

La candidata volvió a hacer referencia al debate de este miércoles para criticar la ausencia en él del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no "atreverse" a debatir. "Una democracia sólida no puede permitir que un señor como Feijóo, que quiere gobernar España, no se atreva a debatir con nosotras", denunció Díaz, que acusó al dirigente popular de "mentir todos los días sin rubor". "Esto no es democrático y vamos a reformar la ley para que nunca se puedan producir debates sin los representantes que quieren gobernar", anunció.

La vicepresidenta del Gobierno quiso traer a colación, asimismo, varias de sus propuestas en materia de sanidad, como la inclusión en el sistema público de la salud bucodental o la óptica y el refuerzo del número de profesionales dedicados a la salud mental. "No bastan los reconocimientos al personal sanitario", "no podemos permitir que trabaje en condiciones de precariedad", sostuvo Díaz, que prometió poner en marcha un "estatuto del personal sanitario" que, entre otras cosas, evite que "quien nos cuida" haga "guardias de 24 horas".