¿Por qué hay gatos que babean cuando se les acaricia?

Los convivientes con gatos con un comportamiento saludable y seguros de sí mismos, seguramente estarán familiarizados con la experiencia de ser sorprendidos por una súbita y excesiva salivación durante los momentos de mayor expresión de cariño.

Entre ronroneos, amasamiento con las patas y frotamiento de cabeza, es posible que nos encontremos con la piel o la ropa mojada por la saliva de nuestro felino doméstico.

Pero esta reacción no es universal entre todos los gatos. De hecho, en hogares con más de un gato, es común observar que algunos babean mientras se les acaricia, en tanto que otros no lo hacen en absoluto. Esta disparidad en el comportamiento de los gatos puede despertar curiosidad y plantear preguntas sobre las razones detrás de este fenómeno, tanto en aquellos que babean como en aquellos que no lo hacen.

Señal de afecto y relax

Algunos gatos pueden babear cuando están en un estado de máxima relajación y disfrutan de ser acariciados y recibir atención y mimos. Esto no es infrecuente y simplemente indica una respuesta fisiológica a la felicidad.

La hipótesis más sostenida tras esta reacción es que asocian el afecto que reciben con la satisfacción que experimentaban de pequeños al mamar de sus madres. Durante la lactancia, los gatitos amasan con las patas alrededor de los pezones de sus madres para estimular la liberación de la leche.

Los gatitos amasan alrededor de los pezones de la madre para estimular la salida de leche, y pueden ronronear a partir de 2 días de vida. Viorika. Getty Images

A medida que los gatos alcanzan la edad adulta y se crea un vínculo profundo con sus convivientes, ciertas experiencias despiertan los mismos sentimientos de bienestar, lo que estimula el babeo debido a la conexión con la lactancia. Y también explica por qué el babeo suele venir acompañado del ronroneo, que amasen con sus patas o se froten contra nosotros o los muebles.

Hay gatos que también pueden babear mientras duermen, debido a un profundo estado de relajación. De manera similar, los humanos, en ocasiones, dejamos una pequeña mancha húmeda de saliva en la almohada después de un sueño reparador, como resultado de alcanzar un estado de relajación extrema.

Es importante aclarar que no todos los gatos babean, y esto no debe ser motivo de preocupación ni de culpabilidad para sus titulares o convivientes. El babeo es una respuesta individual y puede variar de un gato a otro. Algunos gatos simplemente no babean en absoluto, y esto no significa que estén menos felices o satisfechos. Cada gato tiene su forma única de expresar su afecto y su estado emocional.

De hecho, un gato que no babea no es motivo de alarma ni significativo de un problema, pero un gato que babea en exceso puede ser una señal a la que debemos prestar atención.

Cuando el babeo se convierte en un problema

A diferencia de los perros, cuyo babeo parece una conducta más aceptada y común ante ciertas circunstancias, los gatos son más discretos y a veces incluso pasa totalmente desapercibido para los humanos responsables de su cuidado.

Como hemos visto, el babeo por estímulos emocionales es totalmente normal y una respuesta concreta a un contexto específico: sentirse a gusto. Pero hay otras ocasiones en las que el babeo felino resulta en un síntoma que puede revelar que hay un problema subyacente de salud.

El babeo puede ser una señal de estrés o miedo momentáneo ante algunas situaciones, y también a causa de un mareo producido por movimiento, por ejemplo cuando viajan en coche. Este tipo de babeo suele preceder al vómito, y desaparece tan pronto como finaliza el evento que provoca el mareo. El babeo por miedo o temor también se detendrá una vez se le proporcione un entorno más tranquilo.

Una de las causas comunes de babeo excesivo en los gatos es la enfermedad bucodental. La acumulación de placa bacteriana y la presencia de úlceras o neoplasias bucales pueden causar inflamación en las encías, dolor al comer y beber, y un aumento en la producción de saliva. Esto resultará en un babeo anormal y un aliento desagradable.

Otra posible causa de babeo en los gatos es la presencia de un cuerpo extraño en la boca. Si el gato ha ingerido algo que se ha quedado atascado en su cavidad oral puede generarle irritación y provocar un aumento en la producción de saliva. Esto es un mecanismo de defensa del cuerpo para intentar expulsar el objeto extraño.

Asimismo, un golpe, quemadura o lesión en el área de la boca puede desencadenar el babeo en los gatos. Si el gato ha sufrido algún tipo de traumatismo, como una caída o un golpe o ha masticado un cable eléctrico, es posible que presente inflamación, dolor y aumento de la salivación como respuesta a la lesión.

Finalmente, el consumo o la exposición a una sustancia tóxica también puede provocar un exceso de salivación. Lamer o masticar plantas tóxicas, alimentos inadecuados o pesticidas contra pulgas y garrapatas que no están destinados a los gatos pueden causar un babeo irregular.

Si un gato comienza a babear y no podemos encontrar una razón normal y obvia, es necesario comunicarse de inmediato con un veterinario. Si, por el contrario, solo babea cuando duerme o en las interacciones de apego, podemos estar tranquilos: en idioma 'gatunés' solo expresan que están felices y cómodos.