El PSOE se centra en 20 provincias donde 'baila' un escaño para intentar estrechar la distancia con el PP

A poco más de una semana para que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio, una nube negra -en sentido metafórico- amenaza el futuro del PSOE. Las encuestas dan cada día más por hecho un claro triunfo del PP de Alberto Núñez Feijóo, que podría sumar con Vox para alcanzar la Moncloa -todas, menos el CIS-. No obstante, en Ferraz, cuartel general de los socialistas, todavía hay optimismo. Vislumbran un escenario complejo, pero no dan por perdidos los comicios. Sobre todo, porque hay muchas provincias en las que 'baila' un escaño. Esto es que es tan poca la diferencia de votos que podría caer en el bloque de la derecha o de la izquierda y ser decisivo para la formación del nuevo gobierno.

Es por eso por lo que el PSOE ha variado en cierta manera su estrategia. Lo que iba a ser una campaña centrada exclusivamente en entrevistas medios -algunos no afines a los que el presidente del Gobierno no había acudido en años- ha mutado en una campaña híbrida. Queda lejos la estrategia seguida en las dos semanas previas a las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, en las que Pedro Sánchez hizo un mitin cada día -a veces, doblando ciudades-, pero el presidente sí intervendrá en algunos auditorios con militantes y público general.

De hecho, lo hizo el pasado jueves en Santander. El PSOE reservó la sala del paraninfo de la universidad, que se quedó corta de aforo -cifran en 2.000 los asistentes- y se dio un baño de masas. No fue casual la elección de la ciudad, ya que Santander es una de las ciudades en las que hay un escaño que el PSOE quiere llevarse para sí y que ahora mismo estaría en manos de los 'populares'. En las generales de hace cuatro años, en esa provincia el reparto de asientos quedó así: dos fueron a parar al PP, uno al PSOE y otro al Partido Regionalista Cántabro (PRC), que en esta ocasión no se presenta. Es ese escaño el que está en juego y el que Ferraz quiere para empatar con el PP allí y no recibir un 3-1 en contra.

Santander, además, no es la única provincia en la que se da esta casuística. En Ferraz cifran entre 20 y 25 las provincias donde hay una situación similar. Y no son pocos escaños. Eso sí, las fuentes socialistas consultadas evitan mencionar dichos territorios -añaden, eso sí, que están segregando la publicidad online para llegar al público necesario-. Tampoco si Sánchez hará más mítines. De momento, en la agenda del presidente hay dos más confirmados. Este sábado estará en Valencia. El domingo, en Barcelona. Son dos de sus ciudades fetiches. De hecho, Valencia fue la ciudad elegida por los socialistas para celebrar la convención municipal en abril. En la ciudad del Turia también desembarcó el presidente del Gobierno en el ecuador de la campaña de las municipales, aunque finalmente tanto la capital como la Comunidad terminaron recalando en el PP.

En Barcelona el jefe del Ejecutivo decidió cerrar la última campaña, rompiendo la tradición marcada de clausurar en Madrid. Allí, el PSC quedó segundo en las municipales, aunque el apoyo de los 'populares' para evitar que Xavier Trias (Junts) recuperase el bastón de mando elevó al socialista Jaume Collboni a la Alcaldía de la Ciudad Condal. En general, el PSOE catalán espera un gran resultado en la autonomía.

Así, está por ver si Sánchez agenda algún mitin más además del que cerrará la campaña en Madrid, el próximo viernes. Antes, el lunes y el martes, asistirá en Bruselas a la Cumbre UE-CELAC, que tiene el objetivo acercar a los países de América Latina y del Caribe a Europa.