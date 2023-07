Sánchez pide el voto para "demostrar a Europa que se puede parar a la derecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto para el PSOE el próximo 23 de julio para que España "demuestre a Europa y al mundo que se puede parar a la derecha". En el segundo mitin que protagoniza durante la campaña -el primero fue el de apertura en Madrid-, el candidato socialista ha vuelto a alertar del "túnel tenebroso del tiempo" en el que, a su juicio, “quieren meternos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal", y ha pedido no ver "la película completa", pues "con el tráiler ha sido suficiente". Además, ha defendido sus criticados pactos con ERC o EH Bildu porque "han servido" para aprobar la reforma laboral, la ley de vivienda, la de eutanasia o la retirada del copago farmacéutico frente a los de PP y Vox, que "son parar decir que no existe la violencia machista o quitar banderas LGTBi".

"En Europa nos ven como un país moderno, europeísta y referencia. Démonos el gusto de demostrarles que se puede parar a la derecha", ha lanzado el jefe del Ejecutivo en un acto en Santander al que han acudido 2.000 asistentes -teniendo en cuenta, según los organizadores, a los que se han quedado a las puertas-. En este sentido, Sánchez ha hecho hincapié en un mensaje en el que lleva insistiendo en los seis días que dura ya la campaña electoral. En su opinión, las elecciones no van de alternancia, sino de si España "sigue avanzando" o si Feijóo y Abascal "nos meten en un túnel oscuro y tenebroso que no sabemos dónde va a acabar".

Así, ha defendido los pactos a los que ha llegado a lo largo de la legislatura con diferentes formaciones y que han sido polémicos. Sobre todo, en el caso de los republicanos catalanes y la formación de la izquierda abertzale. Sin mentar sus nombres, ha repetido que él busca votos "debajo de las piedras" para aprobar la reforma laboral, que "ha reducido hasta el 14% la temporalidad"; para aprobar la ley de muerte digna; o para retirar el copago farmacéutico.

Por contra, el PP y Vox "pactan para retroceder en derechos". A renglón seguido, ha culpado al líder de la oposición y favorito en las encuestas -salvo en el CIS- de ser igual de "responsable" que Abascal por poner al frente de algunos parlamentos autonómicos a "antivacunas y a negacionistas de la violencia machista o el cambio climático". "A veces me pregunto: ¿De dónde sacan a esta gente?", ha preguntado en voz alta recibiendo vítores de los suyos. Después, ha criticado el "intercambio impúdico de derechos por sillones" y ha asegurado que "con Abascal, no, no es posible".

En este sentido, Sánchez se ha mostrado seguro de que el PSOE va a ganar las elecciones que se celebran dentro de diez días. "Ganará el PSOE y perderán Feijóo y Abascal", a los que ha criticado también por la disyuntiva de "o Sánchez o España". Ha aprovechado para parafrasear a Pedro Zerolo, político socialista ya fallecido: "En su España no cabemos nosotros, pero en la nuestra sí caben ellos". Además, ha pedido cuatro años más para "todos aquellos artistas que están siendo censurados por PP y Vox; por una cultura libre; por los derechos de los trabajadores; por las mujeres; por los jóvenes". Y, también, ha proseguido, para consolidar lo realizado y prometido en su programa electoral: el blindaje por ley de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea del 60% del salario medio; o para llenar la hucha de las pensiones con 5.000 millones "cada año".