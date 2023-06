Todas las medidas anticrisis prorrogadas por el Gobierno... y las que se quedan fuera del nuevo decreto

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la prórroga de algunas de las medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, tal y como ya adelantó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre las medidas prorrogadas se encuentra la rebaja del IVA de los alimentos básicos, las ayudas al transporte público o la desgravación por vehículos eléctricos.

El último decreto de medidas anticrisis fue aprobado a final de 2022 y convalidado por el Congreso en enero de 2023. Ahora, a pocas semanas de las elecciones, el Gobierno ha prorrogado algunas medidas y tumbado otras relativas a los asuntos más urgentes.

El Ejecutivo ha querido sacar adelante iniciativas que se quedaban en el tintero por el adelanto electoral, como son los casos del olvido oncológico y los nuevos permisos retribuidos por motivos familiares. Sin embargo, se han caído a última hora órdenes como la prórroga automática de los contratos de alquiler, que protegía a los alquileres que finalizaban entre el 28 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de este año.

MEDIDAS PRORROGADAS

Rebaja del IVA de los alimentos básicos

Una de las principales medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este martes ha sido la rebaja del precio de los alimentos de primera necesidad, la cual se mantendrá hasta finales de año.

Actualmente, la inflación de los alimentos está en el 12%, cinco puntos menos que en febrero, cuando se alcanzó un máximo histórico.

La decreto aprobado esta mañana mantiene una rebaja de entre el 4 y el 0% del IVA para los alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, la fruta o la verdura. Los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias verán reducido su IVA entre un 5 y un 10%.

Ayudas al transporte público

Otra de las medidas más relevantes tomados por el ejecutivo ha sido la aprobación de la ayuda al transporte público. Tras eliminar la ayuda de 20 céntimos por litro en carburantes, el Gobierno ha prorrogado hasta final de año la gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la financiación de los abonos transportes con un 30% del descuento en el transporte público urbano e interurbano. Los gobiernos autonómicos y municipales tendrán la posibilidad de complementarlo hasta el 50% de descuento.

Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció la semana pasada la ampliación de la rebaja hasta un 60% de descuento en el abono transporte de todos los madrileños hasta el final del 2023.

Descuentos al combustible

El Gobierno también extenderá hasta final de año las subvenciones al combustible de uso profesional para transportistas, agricultores y ganaderos. El apoyo se mantendrá en los 10 céntimos por litro repostado actuales hasta que concluya septiembre, para reducirse a cinco céntimos a partir del cuarto trimestre, cuando decaerá definitivamente.

El Ejecutivo accede así de forma parcial a las reivindicaciones de la asociación mayoritaria de los transportistas, que advertían el lunes que no prolongar la medida podría generar una "tensión imprevisible" en el sector.

Ayudas a la vivienda

El decreto ha incluido una línea de avales del ICO para la compra vivienda, cuya creación ya fue aprobada en el Consejo de Ministros con el objetivo de cubrir hasta el 20 % del crédito hipotecario de familias con menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años.

Desgravación por vehículos eléctricos

El Consejo de Ministros de este martes también ha aprobado una desgravación en el Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre.

El jefe del ejecutivo adelantó este lunes en una entrevista para Cadena Ser que la medida se tomaría con el objetivo de "incentivar la transición verde" para así "hacer frente al reto de la emergencia climática".

Nuevos permisos de la ley de familias

El Gobierno ha incluido a última hora un apartado que recoge los principales permisos del proyecto de ley de familias. La medida fue aprobada en el Consejo de Ministros hace unos meses, pero que no había podido entrar en vigor hasta ahora por no haber terminado su tramitación en el Congreso antes de la convocatoria de elecciones.

Los ciudadanos podrán solicitar, a partir de este miércoles, de permisos retribuidos en sus trabajos de cuatro días por causa mayor y de cinco días al año por hospitalización familiares, así como otro de ocho semanas para cuidado de los hijos menores de 8 años, este sin remuneración.

Derecho al olvido oncológico

El Consejo de Ministros ha aprobado el derecho al olvido oncológico, tal y como adelantó Sánchez este lunes. Esta iniciativa se iba a regular mediante una enmienda a la ley de servicios de atención a la clientela pero, según el presidente del Gobierno, con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio se quedó "en el cajón".

El Gobierno ha aprobado un marco normativo que haga que no se tengan en cuenta los antecedentes ontológicos a la hora de encontrar productos y servicios para los pacientes que no hayan sufrido una recaída en 5 años. Además, a partir de ahora, los pacientes podrán sujetarse al derecho de no declarar que han padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a una hipoteca.

MEDIDAS QUE SE CAEN

La prórroga automática del alquiler

El Gobierno ha decidido dejar fuera del nuevo decreto de medidas anticrisis la prórroga automática de los contratos de alquiler. Así lo han confirmado fuentes gubernamentales este martes, que atribuyen al ala socialista del Ejecutivo la decisión de no incluir esta medida en el texto que verá la luz este martes en Consejo de Ministros. Con esta norma, todos los contratos de alquiler que finalizaran entre el 28 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 se ampliaban automáticamente durante seis meses adicionales, manteniéndose en los términos originales. El motivo que se arguyó fue "evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler" en un contexto en el que la fuerte inflación.