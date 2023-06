Los epidemiólogos creen que la retirada de la mascarilla en centros sanitarios llega tarde y que va a tener "poco impacto"

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebrarán este viernes a las 17.00 horas un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la retirada del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, que son los únicos lugares en los que esta medida pandémica (que evita contagios de covid pero también de otras enfermedades infecciosas respiratorias) queda vigente. "Cada vez estamos más cerca -avanzó el ministro de Sanidad, José Miñones, el pasado viernes- "de que sea recomendatorio y no obligatorio" cubrirse la boca y la nariz al entrar en centros sanitarios.

Así lo manifestó durante una entrevista en RNE en la que pidió "rigor y seriedad" para tomar la decisión, que previamente será "debatida" con los expertos y en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón.

El ministro subrayó que serán los expertos los que dictaminen cómo proceder a su retirada, "si de forma prolongada o definitiva o escalonada". También se refirió a las farmacias, "donde la mayoría de la gente ya se olvida de la mascarilla, pero son centros sanitarios y se rigen por la misma normativa", y a los centros de día, donde conviven personas mayores y más vulnerables. Aún no está claro si la retirada será generalizada o solo para determinados lugares.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), su presidente, Óscar Zurriaga, comenta a 20minutos que "hace tiempo que podrían haber sido retiradas en algunos ámbitos como las farmacias, donde su uso es cada vez menor e incomprensible para la ciudadanía". No obstante, sí considera que sería "relevante" mantener la medida en determinadas partes de los hospitales, sobre todo en zonas comunes concurridas o allí donde se encuentren pacientes vulnerables.

En opinión del epidemiólogo Salvador Peiró, la previsible retirada de la mascarilla en los centros de salud y en las farmacias llega de forma "tardía" puesto que seguir usándola "ya no tiene ningún sentido" en la actual situación epidemiológica, que es "incluso más tranquila que una temporada normal de gripe". Cabe recordar que una temporada de gripe sin grandes apuros en los hospitales puede costar la vida a unas cinco mil personas, mientras que una temporada más complicada puede sumar entre quince y veinte mil fallecidos.

A Peiró le parece "bien" y "hace tiempo que deberían haberlo hecho", tanto en farmacias como en centros de salud y hospitales porque "la situación epidemiológica acompaña", si bien mantiene la recomendación de que cualquier persona con síntomas de infección respiratoria, sea covid o gripe o un resfriado, en general, use la mascarilla para evitar propagar virus. Como Zurriaga, que añade que sí sería conveniente que las personas con síntomas la siguieran usando por iniciativa propia. "Ojalá la mascarilla haya venido para quedarse en el uso voluntario de aquellas personas con síntomas respiratorios para proteger y no contagiar a las demás personas", aconseja el presidente de la SEE.

Respecto a la población inmunodeprimida, Peiró apunta que "son personas que están muy controladas, que ya llevaban mascarilla para ir a centros sanitarios antes de la pandemia por recomendación médica, era normal verlos con mascarilla". El epidemiólogo agrega que la covid no se puede considerar estacional y considera que "lo más lógico por logística" será seguir vacunando de covid junto con la gripe a la población más vulnerable.

Con ellos también coincide el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS), Rafael Ortí, quien asevera que la situación epidemiológica actual es "casi prepandémica", tanto a nivel de incidencia como de mortalidad, por lo que "deben prevalecer las medidas que han existido siempre", esto es, una protección especial para pacientes en situación de vulnerabilidad, como siempre se ha indicado. No obstante, sí cree que "puede tener sentido" seguir usándolas en zonas hospitalarias como salas de espera de servicios de neumología o pediatría. En el resto de entornos sanitarios, Ortí apuesta por "retirarlas como norma general" y volver a la normalidad prepandemia.

"Estamos en una situación en la que tener una infección por covid es como tener una infección por gripe: siempre las vamos a tener y siempre va a haber personas susceptibles. No hay motivo para pensar que ahora es diferente a antes de la pandemia y tenemos que volver a hacer las cosas con la normalidad con la que se hacían en su momento y seguir en cada momento las indicaciones de los especialistas de Medicina Preventiva", comenta a este periódico.

Por su parte, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos consideran que "aunque afortunadamente la situación no es la de hace poco más de un año, debemos seguir todavía alerta, en especial en todos los centros y establecimientos sanitarios, incluidas las farmacias. A día de hoy, la farmacia comunitaria sigue siendo el principal punto sanitario al que acuden los ciudadanos con sospechas de contagio para la dispensación de un test de autodiagnóstico". Con todo, aseguran que "como establecimientos sanitarios, desde la red de farmacias seguiremos los parámetros e indicaciones de las autoridades sanitarias competentes en este tema, como siempre lo hemos hecho" y se buscará transmitir un "mensaje coherente a la población respecto al uso de la mascarilla en instalaciones sanitarias".

Lo cierto es que "en las farmacias ya muy poca gente las usa porque no las lleva encima", agrega el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá, Pedro Gullón. Este especialista coincide con Peiró al señalar que continuar con las mascarillas "ya tiene muy poco sentido", y cree que "en términos comunitarios va a tener un impacto muy pequeño quitarlas o ponerlas". Respecto a los hospitales, añade que "con los niveles de transmisión actuales, el impacto seguramente sea poco" y, además, dentro de los hospitales ya se toman medidas preventivas. En definitiva, piensa que es "un anuncio que hace tiempo que se sabía que iba a llegar en algún momento pero en términos comunitarios no va a tener impacto".

La convocatoria del Consejo Interterritorial, cuyo segundo punto del Orden del Día se titula 'Situación epidemiológica y vacunación frente a la COVID-19, y acuerdos que procedan', ha sido criticada por el consejero madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, quien ha calificado de "auténtica temeridad" citar hasta doce consejeros en funciones a la espera de su relevo, algo que considera "totalmente fuera de lugar" y cuyo único objetivo es "electoralista".

En este sentido, al igual que sus colegas, Ortí también considera que la decisión de levantar la obligación de llevar mascarilla en los centros sanitarios se podría haber tomado antes: "La situación hace dos o tres meses la situación era muy parecida a la de ahora".