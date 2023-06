El cambio climático favorece la aparición del mosquito tigre antes de tiempo: "España es uno de los países que más casos registran"

El pasado mes de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un aviso al mundo, aunque más concretamente al sur de Europa. "El mosquito tigre ha aumentado su presencia por latitud y altitud", espetó la jefa técnica de la organización, Diana Rojas Álvarez. "El riesgo está ahí".

Es natural que este insecto, transmisor de virus como el dengue, el zika o chikunguya, prolifere en épocas cálidas como el verano, pero la OMS ha detectado un incremento este 2023 como consecuencia del cambio climático.

En este sentido, las altas temperaturas y las lluvias de estos últimos meses han favorecido que aparezca antes de tiempo, pues los ambientes húmedos y cálidos favorecen su reproducción y la aparición de plagas.

"Grecia, Italia y España son los países que más casos registran actualmente", explica a 20minutos.es el doctor Mikel Bengoa, especialista en mosquitos de Anticimex, empresa experta en control de plagas. En el caso de España, la costa mediterránea es la zona más afectada debido al clima cálido que presenta.

Casi 10 años en España

Desde que apareció el primer caso de esta especie en el municipio barcelonés de Sant Cugat del Vallés en 2004, el mosquito tigre ha ido dispersándose "de forma gradual por todo el Levante", según detalla a este medio Alberto Fereres, experto en insectos vectores de patógenos de plantas y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

De esta manera ha colonizado toda la costa Este de la Península, incluyendo, además, el archipiélago balear. Sin embargo, la respuesta al motivo de su expansión es muy sencilla, y es que el Mediterráneo tiene una condición concreta que beneficia a este de mosquito.

"La mayor incidencia en esta zona se debe al clima, muy favorable para ellos", añade Bengoa, quien explica que los hábitats con temperaturas entre 20 y 25 grados son los más adecuados para que estas especies puedan procrear. Además, se trata de una especie que tiene preferencia por ambientes urbanos, pues "muchos de los focos de cría se encuentran en propiedades privadas con jardín, piscina o césped", lugares "de descanso para estos mosquitos" donde además se suelen producir fácilmente acumulaciones de agua, una condición sine qua non para su subsistencia.

Así pues, uno de los factores que hace que predomine en algunas de estas zonas urbanas "es que no crían otro tipo de mosquitos", según explica Javier Lucientes, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, quien lleva más de 40 años trabajando en enfermedades transmitidas con vectores. Esto supone una ventaja significativa para el mosquito tigre, pues encuentra en estos entornos "zonas de cría y alimentos" de las que disponen "sin ninguna competencia".

A este factor se le une la gran plasticidad que tiene, pues es capaz de encontrar fácilmente lugares para criar. "Uno de sus éxitos es su capacidad de adaptación al clima, además de que se ha adaptado muy bien a criar en nuevos territorios", asevera el experto Mikel Bengoa.

"Un vasito es suficiente"

Por si fuese poco, solo necesita de una condición para poner sus huevos: pequeñas acumulaciones de agua estancada. "Un vasito que te dejas olvidado en el jardín o el plato de una maceta con un poco de agua es suficiente para que la hembra ponga huevos", explica Javier Lucién.

Asimismo, a estos factores también hay que sumarle la gran facilidad de colonización de nuevos territorios, ya que actualmente la gente se mueve constantemente de una a otra punta del mundo, pudiendo transportar el mosquito y los virus alrededor del mundo.

En este caso también influye el traslado de algunos objetos como neumáticos o contenedores "que se transportan entre diferentes países", detalla el miembro de la Red Nacional de Entomología Digital (ReNED) y profesor de biología en la Universidad de las Islas Baleares, Carlos Barceló.

De esta manera, "basta con un poco de agua" donde poner los huevos, pues los camiones de transporte "actúan como forma de dispersión, trasladando esta especie entre comunidades o países, conllevando la implantación del mosquito".

¿De dónde viene?

Actualmente el mosquito tigre se encuentra en una gran cantidad de países de Europa y alrededor del mundo. Sin embargo, este es originario "del sudeste asiático, de la zona de Tailandia o Vietnam", asegura Mikel Bengoa, aunque su presencia inicial también se atribuye a algunas "zonas tropicales, subtropicales y de Sudamérica", según explica Carlos Barceló.

Además, su curioso nombre tiene una razón muy concreta. El hecho de que se le denomine como 'tigre' se debe "a la forma que tiene de picar a las personas, muy parecida a como actúa al tigre de bengala. Se mete en la vegetación y desde ahí sale a picarnos", detalla Bengoa.

Zika, dengue o chikungunya

Otro de los factores que hacen interesante a este tipo de mosquito es que se trata de un vector de algunas "enfermedades importantes como el virus del zika, el dengue o el chikungunya", afirma Barceló. No obstante, estas enfermedades son endémicas en "zonas tropicales, subtropicales, sobre todo en Asia y Sudamérica", aunque no en Europa. Por ello los casos de estos virus "son muy pocos en nuestro país", asegura Fereres.

Respecto al riesgo de contagio en España, "la presencia de este mosquito no tiene por qué llevar la existencia de estas enfermedades, lo que pasa es que es un buen vector (trasmisor) de algunos de estos virus", según explica Lucientes.

Por ello, podría suceder que una persona cercana viaje a un país del extranjero contrayendo alguna de estas enfermedades porque le ha picado un mosquito de climas subtropicales "poniéndose enfermo en su casa". De este modo, "se podría dar la posibilidad de que un mosquito tigre español pique a esta persona" que tiene carga viral como consecuencia de la contracción del virus, de manera que "este mosquito podría picar al vecino y a otras personas contagiándolos con el virus. Esto se trataría de un caso autóctono", explica Carlos Barceló.

A pesar de esto, "el riesgo existe", aunque "está muy controlado", especifica Lucientes. El problema es que "la presencia de estos mosquitos favorece la existencia de estas enfermedades". La diferencia, según los expertos, es que antes alguien contagiado en vacaciones podía tratarse la sintomatología en España. "Sin embargo, ahora vuelves con alguno de estos virus, el médico te ordena no salir de casa y avisa a las autoridades vigilando la presencia de estos vectores en las zonas de esta persona", ha explicado Lucientes.

La presencia cada vez mayor de estos mosquitos en España puede inducir a pensar que existe un riesgo alto de contraer una de estas enfermedades. Sin embargo, "el riesgo tampoco es muy grande", ya que, fuera del Mediterráneo "la abundancia de vectores tampoco es muy grande", pues en el interior peninsular la densidad de focos de estos mosquitos "es muy baja".

No obstante, los expertos recomiendan no bajar la guardia, pues aunque la posibilidad de contagio de enfermedades no sea alta, la simple presencia de esta especie cada vez en más países "introduce el riesgo".

¿Qué pasa si nos pica?

"Las picaduras se producen porque las hembras necesitan nuestra sangre para obtener energía y poner huevos, por lo que al final nos van a picar sí o sí", explica Mikel Bengoa. Por ello, cuando uno de estos mosquitos nos pica lo que hace es "inyectarnos saliva", provocando una "reacción alérgica, lo que hace que se abulte un poco la piel".

No obstante, su picadura, en caso de no contener ningún virus, "es la misma que la de un mosquito normal", explica Barceló. Sin embargo, la diferencia con el resto de mosquitos "es que pica de día y puede picar varias veces".

De la misma manera, la picadura de este tipo de mosquito no supone ningún riesgo, a no ser que la persona en cuestión sea alérgica, pues en este caso "podrá necesitar algún antihistamínico, pero nada más".

Así podemos evitar su presencia

A pesar de que el aumento de la presencia de este mosquito no supone un gran riesgo, existe una serie de medidas para prevenir o paliar su aparición, pues "es realmente fácil de combatir", afirma Bengoa. La medida más eficaz para evitar los focos de este insecto se trata de "retirar cualquier acumulación de agua que nos encontremos", lo que significaría evitar los focos de cría.

Otra de las medidas que se puede llevar a cabo para acabar con las larvas de este mosquito es utilizando bacterias. Para ello hay "echar en el agua Bacillus Thuringiensis, la cual solo afecta a las larvas de este mosquito", explica Carlos Barceló. Sin embargo, afirma que la solución más rápida y efectiva es "quitar el agua y ya está".

Asimismo, también se pueden tomar algunas "medidas más preventivas, con el uso de trampas, repelentes ambientales o productos cutáneos", confirma el miembro de la empresa especialista Anticimex

Una aplicación para combatir a los mosquitos

Para combatir la presencia de los mosquitos (entre los cuales se encuentra el tigre), también se ha creado una aplicación móvil. Se trata de Mosquito Alert, un app "basada en la ciencia ciudadana", según indica Carlos Barceló. Gracias a esta, los usuarios pueden enviar fotos "de un mosquito que se capture, un punto de cría o una picadura". Esta información llega a una base de datos revisada por los expertos, especificando a qué especie pertenece cada imagen.

Estos datos "se exponen en un mapa interactivo", al cual tiene acceso todo el mundo para ver la incidencia de los mosquitos. No obstante, hay que tener cuidado porque depende del número de usuarios que la descarguen o de quiénes envíen sus imágenes. De esta manera, se ofrecen así una serie de mapas interactivos únicos en España con información casi en tiempo real.

Otra de sus ventajas es que, además de visualizar la presencia de las diferentes especies en la geografía española, también se puede consultar donde se han documentado estas picaduras. Esto podría permitir una anticipación ante posibles brotes de dengue, zika o chikungunya.

Protocolo de actuación

A pesar de que "la probabilidad todavía es baja", según indica el doctor Bengoa, los servicios sanitarios tienen preparados una serie de "protocolos bien engrasados" en caso de que la situación pudiera complicarse. Cuando llega un caso importado de algún virus, "se hace una valoración de la vivienda de la persona en cuestión".

De la misma manera, el siguiente paso conlleva que la persona afectada "tiene que estar en confinamiento para que no le pique ningún mosquito, pues aquí es donde estaría el peligro", explica Barceló. Para ello, previamente el centro médico al que haya acudido la persona afectada tiene que notificarlo, momento en el que "entra el juego el Ministerio de Sanidad".

"Un técnico va a la casa del afectado, le hace una serie de preguntas de control y pone trampas para saber la cantidad de mosquitos que tienen, si tienen puntos de cría…" detalla Carlos Barceló. De esta manera, se evalúa también la carga viral para estudiar si la persona debe quedarse algún día en casa. Respecto a este tipo de protocolos de actuación, los expertos se muestran confiados: "Yo me encuentro muy seguro en estos momentos en España", detalla Javier Lucientes.