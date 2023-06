Este es el repelente de insectos más popular para evitar las picaduras de mosquitos este verano

Si se trata de proteger a la familia de las picaduras de insectos, no hay quien nos pare: somos de los que aprovechamos la oferta para comprar mosquiteras magnéticas para las puertas y también de los que tenemos un máster en lámparas eléctricas y otras soluciones para atraerlos y eliminarlos. Sin embargo, cuando estamos fuera de casa aumentan las posibilidades de sufrir las temidas picaduras y mordeduras y la mejor solución es tener un espray repelente de mosquitos que nos proteja durante el máximo de horas posible, como las nueve que promete el más vendido de Amazon: Relec Extra Fuerte.

Crear una pantalla de protección de nueve horas frente a picaduras y mordiscos de insectos. Amazon

Hemos escogido la fórmula antimosquitos de Relec, una de las marcas más populares para repeler a los insectos y prevenir sus mordeduras, por las buenas valoraciones que tiene en el catálogo de Amazon: acumula más de 5.300 valoraciones y roza la máxima puntuación que se puede alcanzar, el 5, con una nota media de 4,5. Ambas dimensiones sirven para medir la calidad del producto y la satisfacción de compra del usuario que, en este caso, parece contento con los resultados obtenidos. Pero, ¿a qué debe su eficacia este repelente?

Protección antimosquitos durante 9 horas

La formulación del Relec Extra Fuerte, pensado para condiciones extremas y climas tropicales o para cuando se requiere protección extra, es la clave de su éxito en la batalla contra los mosquitos. Se sirve de deet 50% (uno de los ingredientes activos potentes que se conoce en el mercado) mezclado con aceite de lavanda y geraniol para asegurar una eficiencia óptima y de larga duración durante las nueve horas de protección que ofrece; eso sí, dejando un agradable aroma sobre la piel para no saturar nuestro olfato. Una apuesta muy fuerte que, incluso, está probada contra los mosquitos de la malaria, zika, fiebre amarilla, dengue o chikungunya y que conviene probar primero en una zona limitada de la piel para averiguar que no somos reactivos a sus ingredientes.

En caso de que no seamos alérgicos y podamos usarlo, conviene, de todos modos, ser precavido con el uso que le damos y la frecuencia con la que lo utilizamos. Así, según explican desde Amazon, hay que aplicar la cantidad mínima necesaria sobre las zonas expuestas de la piel que se deseen proteger sin necesidad de extender; no pulverizar directamente en la cara, sino aplicar primero en la palma de la mano y después extender; no aplicarlo más de una vez al día y nunca en la piel de menores de edad.

