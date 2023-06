Una mosquitera magnética para la puerta del jardín por solo 12 euros durante las próximas horas

Hay ofertas que cuando vienen es difícil no aprovecharlas y es mejor hacerlo rápido si de verdad las necesitamos, porque están muy poco tiempo activas y a lo que nos decidimos puede que ya se nos haya escapado la oportunidad. Este es el caso de la oferta con la que ha amanecido este miércoles 7 de junio Amazon y a la que le quedan a penas unas horas. Se trata de una mosquitera magnética para colocar en una puerta de tu hogar, por ejemplo la del jardín, que se encuentra ahora mismo rebajada un 40% para que pueda ser tuya por ¡solo 12 euros!

Mosquitera Puerta Magnetica de Hommie. Amazon

Esta puerta mosquitera está fabricada con una malla de poliéster muy resistente que no se desgarrará con el uso diario. Además, es muy estable para que no se desgaste con los años. Y, la instalación no te costará mucho porque no necesitas ninguna herramienta, solo adherirla a la puerta de tu hogar que necesites para que no te entren moscas y mosquitos este verano. Además, como su mecanismo de apertura es magnético, cada vez que entres y salgas atravesando la mosquitera, esta cerrará automáticamente tras tu paso gracias a los imanes.

De esta forma, podrás tener la puerta de tu jardín abierta y facilitar tu paso, y la entrada de aire fresco en verano, sin arriesgarte a que pasen también los insectos de tu jardín. Lo mejor es que su diseño es discreto para que no destaque por encima de la decoración de tu casa. Por lo que, no solo puedes ponerla en la puerta de tu jardín, sino en la de cualquier estancia de tu casa porque quedará bien.

