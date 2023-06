La prevención del embarazo, no solo para ellas: "Veremos un anticonceptivo masculino en las farmacias más pronto que tarde"

Píldoras, implantes, parches, anillos vaginales, DIUs, inyecciones…. existen decenas de anticonceptivos femeninos. Masculinos, sin embargo, solo dos: el preservativo y la vasectomía. Ya sea por falta de interés, porque encontrar una fórmula eficaz es complicado, o porque ellos se enfrentan a un menor riesgo cuando mantienen relaciones sexuales, la causa que se esconde tras esta situación es la misma para todos los supuestos. El peso de la anticoncepción siempre ha recaído y sigue recayendo principalmente en las mujeres.

En el último año han salido a la luz ensayos científicos prometedores que acercan el horizonte de un sistema que ofrezca más tipos de anticonceptivos para los hombres. En España, la recién aprobada ley del aborto marca precisamente ese objetivo. La norma en vigor desde marzo de 2022 mandata a los poderes públicos fomentar la investigación, financiación y comercialización de los anticonceptivos masculinos seguros y eficaces "que contribuyan a distribuir de forma equitativa entre hombres y mujeres las responsabilidades de anticoncepción". Sin embargo, por ahora se desconoce si hay alguna investigación española en curso que esté indagando sobre el asunto, y desde el Ministerio de Igualdad, impulsor de la ley, no aclaran si ya han empezado a apoyar a algún laboratorio u hospital concreto.

"Durante años se ha intentado desarrollar una píldora masculina similar a la femenina, basada en el empleo de hormonas, pero han presentado efectos secundarios importantes que han impedido su comercialización", detalla a 20minutos Luz Candenas de Luján, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigadora en biología de la reproducción.

Se están investigando también otros métodos similares a la vasectomía, "pero con la ventaja de ser reversibles en el plazo de algunos años", afirma la investigadora. Métodos como la preparación en geles o polímeros que se inyectan en los canales por los que pasan los espermatozoides para que se produzca la eyaculación, "de forma que ejerzan un efecto barrera que impida su salida", describe.

Un tema cultural y social

Sea como fuere, no se ha dado con la fórmula. "Es evidente que la industria farmacéutica ha dedicado esfuerzos mucho mayores al desarrollo de anticonceptivos femeninos que masculinos", subraya Luz Candenas. Como ejemplo, la investigadora recuerda toda la fuerza de recursos que se destinó en tiempo récord durante la crisis sanitaria para desarrollar una vacuna eficaz contra la covid en el plazo de un año, "algo totalmente inaudito".

Coincide con ella Isabel Silva, ginecóloga y vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción: "Durante muchísimos años, no hubo ningún interés en buscar un anticonceptivo para el hombre, porque todo recaía en nosotras. Es un tema cultural y social. No puede ser que la anticoncepción, que es cosa de dos, solo recaiga sobre la mujer".

Para Raquel Hurtado, coordinadora del Área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal, FEDRA, en esta coyuntura influyen "cuestiones de género a muchos niveles". Y en ellas subyace la idea de que la maternidad o la prevención de embarazos tiene que ver únicamente con las mujeres. "Cuando en el aula compartimos una noticia de que se está investigando sobre un anticonceptivo masculino y les preguntamos a ellas si se fiarían, un porcentaje muy importante (tanto de jóvenes como de adultas) nos dice que seguirían encargándose de su anticoncepción", relata la sexóloga.

"Con los anticonceptivos femeninos, las farmacéuticas logran una mayor utilización y, por tanto, una mayor rentabilidad"

Esto, según Hurtado, implica que los roles de género están todavía muy enquistados en la población y reflejan la desconfianza de las mujeres en que realmente se produzca una corresponsabilidad. Al fin y al cabo, son ellas las que asumen el riesgo de quedarse embarazadas. Son ellas las que no pueden ignorar esa circunstancia. Pero la corresponsabilidad, precisa la sexóloga, no tiene por qué consistir únicamente en que los hombres acudan a un anticonceptivo. "Significa también organizarse juntos, que si una de las personas se lo toma la otra esté pendiente...".

Bloquear el "interruptor" de los espermatozoides

Pese a que internacionalmente están saliendo a la luz varios ensayos científicos, para la investigadora del CSIC el más interesante "sin lugar a dudas" es uno propuesto este mismo año y publicado en la revista Nature. Un equipo estadounidense del colegio Weill Cornell Medicine (Nueva York) demostró la efectividad de un fármaco no hormonal que podría tomarse poco antes de la actividad sexual para inhibir la fertilidad.

Según detalla Luz Candenas de Luján, este compuesto actúa inhibiendo la enzima adenilato ciclasa soluble, que es la que desencadena todos los pasos posteriores necesarios para que el espermatozoide adquiera la capacidad de fertilizar al ovocito. "Es como si se bloqueara 'el interruptor', de forma que se consiguen inhibir todos los mecanismos de activación del espermatozoide, incluida la movilidad".

La investigación, sin embargo, se llevó a cabo en ratones, por lo que todavía hacen falta muchos más estudios para determinar su validez en humanos. Para la experta en biología de la reproducción, este grupo de investigadores "ha dado con la tecla". "Creo que veremos un anticonceptivo masculino en las farmacias más pronto que tarde. Puede que no sea exactamente el descrito en Nature, pero entonces será otro que actúe sobre la misma vía", subraya.

La ventaja principal de este tratamiento es que no es hormonal, lo que limitará muchos de los efectos indeseables asociados a las terapias hormonales. Aunque, según Candenas de Luján, "seguramente aparecerán otros que posiblemente sean más tolerables cuando el uso de estos fármacos sea ocasional y no continuo".

Concienciación social

En cualquier caso, todas las expertas recuerdan que el desarrollo de anticonceptivos masculinos de administración oral en ningún caso sustituye al preservativo, especialmente en las relaciones esporádicas. "Sería un auténtico desastre, dado el enorme incremento en enfermedades venéreas que se está produciendo en nuestra sociedad", alerta la investigadora del CSIC. Su uso debería limitarse, por tanto, al ámbito de las parejas estables.

Además, una vez en el mercado, la labor de concienciación social será crucial. "Hay una cuestión que no podemos olvidar, que es garantizar el acceso a estos productos. Muchas veces hay suministros que mujeres y hombres no usan porque no conocen", señala Hurtado. "Ya sería un logro que se consiguiera la equidad nacional en cuanto a la financiación de los métodos anticonceptivos, porque hay comunidades en las que las mujeres todavía se lo tienen que pagar ellas", coincide la ginecóloga Isabel Silva.

"Hay que hacer a entender que la planificación correlaciona con el placer"

De nuevo, en esta cuestión entra la dimensión del género y los estereotipos y los roles de género que durante años han mermado en esa corresponsabilidad. "Existe todavía la noción de que cuidarse es menos masculino, y lo vemos también en el caso de la vasectomía, a la que muchos adultos no recurren porque de alguna forma sienten que afecta a su virilidad, a su hombría", asevera Hurtado.

La sexóloga incide también en reforzar la educación sexual y cambiar la perspectiva con la que se imparten los talleres en torno a la anticoncepción: "Tenemos que usar mensajes que vayan directos a cuestiones que le importan a la gente. Hacer entender que la planificación correlaciona con el placer, más allá de los riesgos y la urgencia, porque implica menos agobios, y porque es muy poco satisfactorio tener un encuentro sexual y tener que estar esperando luego a que baje la menstruación", argumenta.

Con todo, que ya se esté avanzando en la investigación de los anticonceptivos masculinos es una buena noticia. "Hay que dejar de pensar que aquello que tiene que ver con los embarazos y su prevención es solo cosas de mujeres, y seguir haciendo educación sexual para prevenir riesgo y promocionar el placer... también en los hombres", concluye Hurtado.